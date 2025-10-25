Muere Manuel Lapuente, exfutbolista y exentrenador de la selección de México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El mexicano Manuel Lapuente, quien fue futbolista, entrenador de la selección nacional y comentarista deportivo, murió este sábado a los 81 años, informó la Federación Mexicana de Fútbol en su cuenta oficial de X.

La Federación lamentó el fallecimiento y se refirió a Lapuente como “leyenda del fútbol mexicano como jugador y director técnico”.

CNN aún no ha podido contactar a la familia o a los representantes de Lapuente.

Lapuente nació el 15 de mayo de 1944. Fue jugador profesional y entrenador de varios clubes de México. En esta faceta, fue campeón con los equipos Puebla, Necaxa y América, que se sumaron a las condolencias este sábado.

“Gracias por tu legado y cariño a este Club, que permanecerán por siempre. Descansa en paz”, dijo el equipo Puebla en X. De forma similar, el equipo Necaxa señaló: “Hoy despedimos a uno de los pilares del fútbol mexicano y el Necaxismo, un referente e ídolo… Permanecerás por siempre en la historia de este club”.

Lapuente dirigió a la selección mexicana de fútbol a finales de la década de 1990. Guió al equipo en el Mundial de Francia 1998, en el que México llegó hasta octavos de final, en los que perdió con Alemania 2-1.

Un año después, en la Copa Confederaciones 1999, la selección mexicana dirigida por Lapuente fue campeona del torneo, tras vencer a Brasil 4-3 en la final jugada en el Estadio Azteca.

Después de ser entrenador, fue comentarista de programas deportivos.

