Muere un turista al caer del muro exterior del Panteón de Roma

Por Barbie Latza Nadeau, CNN

Un turista japonés murió tras caer del muro perimetral que rodea el antiguo Panteón, en el centro de Roma, en la noche del viernes, según informó la Policía local a CNN.

El hombre, identificado por la embajada japonesa como Morimasa Hibino, de 69 años, fue visto en la zanja junto al monumento, a unos siete metros (23 pies) por debajo del nivel de la calle, por un sacerdote que alertó a las autoridades.

La antigua Roma se encuentra a unos siete metros por debajo del nivel actual de la calle, lo que significa que muchos monumentos antiguos, como el Panteón, parecen hundidos.

Se cree que el hombre se cayó mientras estaba sentado en el muro perimetral tras sufrir un malestar físico repentino que lo mareó, según informó su hija, que viajaba con él, e informaron medios locales.

Se ha abierto una investigación sobre el incidente mortal, pero no se sospecha de ningún delito, según declaró a CNN un portavoz de la Policía de Roma.

La Policía tuvo que derribar una puerta que conducía a la zanja para llegar al hombre y recuperar su cuerpo. El Panteón, que también es una iglesia católica, estaba cerrado en el momento del incidente.

La Policía afirma que a lo largo de los años se han producido varios incidentes en los que personas se han lanzado a la zanja donde se encontró al hombre, que está abierta a nivel de la calle. La Policía patrulla la zona con frecuencia para garantizar que nadie traspase el muro perimetral.

En marzo, una turista española de 55 años también falleció tras caer de un muro alto junto a la Plaza de España, otro popular lugar turístico de Roma.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.