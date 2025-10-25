Rubio dijo que los recortes de ayuda de EE.UU. eran para reducir la burocracia. Pero hay más niños refugiados pasando hambre

Por Rebecca Wright, Ivan Watson, Salman Saeed y Su Chay, CNN

En el suelo de su pequeña casa improvisada en un campo de refugiados en Bangladesh, su madre, Fátima Begum, alimenta a Sofiya frotándole las encías con una pasta alimenticia diseñada para tratar la desnutrición severa.

Estos paquetes vitales fueron proporcionados por el Gobierno estadounidense, etiquetados con el logotipo de USAID, un legado de la organización ahora extinta, desmantelada por la administración Trump en enero.

Con recortes de US$ 8.000 millones anuales a la ayuda estadounidense, se ha generado un enorme déficit en la asistencia internacional.

El impacto ya se está sintiendo en el campo de refugiados más grande del mundo, en Cox’s Bazar, donde UNICEF informa de un alarmante aumento del 11 % en el número de niños con desnutrición aguda entre enero y septiembre de este año.

Los suministros restantes de USAID se están agotando y Begum dice que sus donaciones regulares de alimentos también están disminuyendo.

“Antes, daban más comida, pero ahora ya no”, dijo Begum. “Ya no dan fruta como antes. Ya no dan pescado. Aun así, les agradezco lo que me den”.

Fátima Begum, musulmana de etnia rohinyá, huyó de su hogar en el estado de Rakáin, al oeste de Myanmar, en 2017, después de que el ejército llevara a cabo lo que expertos de Estados Unidos y la ONU califican de genocidio.

Ahora, se encuentra hacinada junto a 1,2 millones de rohinyás en extensos campos de refugiados en Cox’s Bazar, Bangladesh.

Begum huyó de un tipo de infierno, solo para terminar en otro, y ahora enfrenta una batalla diaria para mantener con vida a su bebé.

Actualmente, Sofiya recibe 2,5 porciones diarias de sobres de alimentos terapéuticos listos para usar (RUTF), cada uno con 500 calorías provenientes de una mezcla de leche en polvo, cacahuetes, aceite vegetal y vitaminas. En las últimas décadas, este sencillo producto ha ayudado a millones de niños a salir de la inanición.

A partir de julio de este año, UNICEF tuvo que reducir el número de paquetes de alimentos nutritivos alimentarios que se entregaban por niño en los campamentos, para intentar maximizar los recursos.

“Cox’s Bazar es el epicentro del impacto de los recortes presupuestarios en las personas que más lo necesitan”, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, tras visitar los campamentos en marzo, y añadió que “la gente sufrirá e incluso morirá”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha negado repetidamente que los recortes a la ayuda estadounidense hayan causado muertes y ha defendido la medida como una forma de reducir la burocracia y priorizar “nuestros intereses nacionales”.

Pero un estudio publicado en The Lancet predice que los recortes resultarán en 14 millones de muertes en los próximos cinco años, y una herramienta de seguimiento del impacto en línea dirigida por un profesor de la Universidad de Boston estima que ya hay 88 muertes por hora.

En una declaración a CNN, un portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos anunció “US$ 60 millones adicionales en asistencia humanitaria vital para los refugiados rohinyá en Bangladesh” en septiembre, incluida asistencia alimentaria de emergencia y paquetes de alimentos regulados.

“La Administración Trump está mejorando significativamente la eficiencia y el impacto estratégico de los programas de asistencia exterior y continúa brindando asistencia vital en todo el mundo, incluso a poblaciones vulnerables como los refugiados rohingá, al tiempo que sigue siendo responsable ante el contribuyente estadounidense”, dijo el portavoz.

Los niños que se van consumiendo día a día no tienen tiempo para esperar a que se cubran los déficits de financiación.

En un centro de nutrición en el Campamento 15 de Cox’s Bazar, administrado por Concern Worldwide, con programas de UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se mide la desnutrición de los bebés envolviendo una cinta métrica de papel alrededor de sus pequeños brazos.

La desnutrición crónica, o retraso del crecimiento, se ha mantenido persistentemente alta en los campamentos, en torno al 41 %, según UNICEF.

“Cada vez se detectan más niños con la forma más grave de desnutrición y corren riesgo de morir por ello”, dijo Deepika Sharma, Jefa de Nutrición y Desarrollo Infantil de UNICEF en Bangladesh.

A medida que se retira la ayuda internacional de EE.UU., junto con las reducciones de otros países, incluidos el Reino Unido y Francia, las agencias de ayuda han recortado empleos a nivel mundial para tratar de proteger las operaciones de primera línea, incluidas casi 5.000 pérdidas de empleos en la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR.

Sin embargo, proyectos vitales, como los servicios médicos, el suministro de alimentos y los programas de vacunación, siguen viéndose afectados. Y el próximo año se presenta aún peor, con muchas agencias de ayuda enfrentándose a un abismo de financiación en 2026.

“La gente está sufriendo”, dijo Shamsud Douza, secretario adjunto de la Oficina del Comisionado Adicional para el Socorro y la Repatriación de Refugiados (RRRC) en Cox’s Bazar. “La ayuda humanitaria ha disminuido, la financiación está disminuyendo, algunas personas están perdiendo sus empleos, sus programas educativos, todo”.

En agosto, el Gobierno de Bangladesh organizó una importante conferencia para intentar recaudar fondos para los rohinyá. Y el 30 de septiembre, la ONU celebró una conferencia especial sobre la situación en Nueva York.

Los refugiados en los campamentos viven con US$ 12 de alimentos por persona al mes. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) afirmó que no ha recortado las raciones en lo que va de año, pero que enfrenta un déficit de financiación de US$ 126 millones en los próximos 12 meses.

“Las necesidades de los rohinyá en Bangladesh están superando los recursos a un ritmo alarmante”, declaró Julie Bishop, enviada especial del secretario general de la ONU para Myanmar, en Nueva York el 30 de septiembre. “Sin nuevas contribuciones, la asistencia alimentaria para toda la comunidad rohinyá se detendrá por completo en dos meses”.

Según ACNUR, más de 150.000 nuevos refugiados rohinyá han llegado a los campamentos en los últimos dos años, lo que ha sobrecargado los escasos recursos disponibles. Escaparon de los intensos combates entre el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakan, de la etnia rakáin, durante la guerra civil, ambos bandos vinculados a presuntas atrocidades contra la población rohinyá.

Muchos de los recién llegados ya están gravemente desnutridos, ya que se ha cortado en gran medida el suministro de ayuda a sus hogares en el norte de Rakhine, donde se ha acusado al ejército de utilizar el hambre como arma de guerra.

Más al sur, en Sittwe, la capital de Rakhine, cientos de rohingya viven en campos de refugiados desde 2012, después de haber sufrido ataques violentos previos contra su comunidad.

Hla Tin, un rohinyá de 39 años que vive en un campamento de Sittwe, declaró a CNN que no han recibido ayuda en los campamentos desde junio, lo que sugiere que la situación allí es aún más grave que en Cox’s Bazar.

Según la ONU, la necesidad humanitaria en Myanmar solo está financiada en un 12 %.

Hla Tin tiene cinco hijos y los dos más pequeños sufren de desnutrición. “En estos días, debido a la falta de alimentos nutritivos, tanto las personas mayores como los niños se enferman más fácilmente”, dijo Hla Tin.

De las 432 familias que viven en el campamento, más de 300 no comen regularmente y la gente se está endeudando y pidiendo préstamos para comprar comida, indicó.

“Quiero hacer un llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones para que no hagan la vista gorda ante nosotros, sino que nos ayuden”, afirmó.

De vuelta en las tiendas de bambú y lona que cubren las laderas de Cox’s Bazar, la refugiada Mariam Khatun viste a sus tres hijos pequeños y prepara una comida. Estas tareas diarias son lo único que la mantiene en marcha desde la muerte de su hija mayor, Estafa.

Era una estudiante brillante, por lo que su familia envió a Estafa, de 7 años, a clases particulares para aprender árabe, con la esperanza de que esto le diera la oportunidad de dejar el campamento algún día y encontrar un futuro mejor.

Pero las cosas empezaron a cambiar este año cuando se recortaron los presupuestos.

“No podemos permitirnos educar a nuestros hijos. El acceso a los medicamentos ha disminuido en comparación con antes”, dijo Khatun. “Si no hay presupuesto en el futuro… sufriremos aún más”.

En los campamentos, 48 ​​centros de salud, junto con 11 centros de atención primaria, se han visto directamente afectados por los recortes del Gobierno estadounidense, según afirman las agencias de ayuda.

“Vemos largas colas en nuestros hospitales, gente esperando tratamiento”, dijo Hasina Rahman, directora en Bangladesh del Comité Internacional de Rescate (IRC). “Los servicios se han restringido y ahora son limitados en los campamentos, lo que está teniendo un impacto enorme”.

En febrero, dice Khatun, Estafa enfermó repentinamente con dolores de estómago, por lo que la llevaron a un hospital del campamento y luego fue transferida a una instalación más grande donde recibió tratamiento.

“Mi hijo sufrió y murió con dolor”, dijo Khatun, mientras las lágrimas corrían por su rostro.

La causa de la muerte fue “neumonía por aspiración y encefalitis”, según un certificado de defunción visto por CNN.

La madre afligida culpa a la falta de atención médica por la muerte de su hijo, aunque el equipo médico que la atendió le dijo a CNN que no había ningún vínculo entre su muerte y los recortes de fondos.

Pero tragedias como estas también reflejan la vulnerabilidad de esta población de refugiados: la reducción general del apoyo causa un efecto en cascada para quienes ya viven al borde de la supervivencia.

“Esto es básicamente una catástrofe en ciernes”, añadió Rahman, del IRC.

“Antes recibíamos apoyo de Estados Unidos”, dijo Mariam Khatun. “Queremos que nos ayuden de nuevo”.

