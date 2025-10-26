Al menos 1 muerto y 6 heridos de bala en una fiesta de bienvenida en la Universidad Lincoln en Pensilvania

Por Emma Tucker, Sarah Dewberry y Karina Tsui, CNN

Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo en la Universidad Lincoln de Pensilvania la noche del sábado, durante el fin de semana de bienvenida a los estudiantes de esta universidad históricamente afroamericana, según informaron las autoridades.

Un total de siete personas recibieron disparos durante el tiroteo, dijo el fiscal del condado de Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, en una conferencia de prensa la madrugada de este domingo, sin detallar el estado de los heridos.

Una persona que portaba un arma fue detenida, indicó el fiscal, señalando que los investigadores aún están reuniendo información.

“No tenemos muchas respuestas sobre lo que ocurrió exactamente”, afirmó.

Aún no se ha determinado un motivo, pero de Barrena-Sarobe dijo que el tiroteo no parece ser un caso “en el que alguien entró con la intención de causar un daño masivo en un campus universitario”.

Las autoridades locales, estatales y federales están investigando, informó la Oficina del fiscal del condado de Chester en un comunicado, pidiendo a cualquier persona con información sobre el tiroteo que contacte al FBI.

Varias personas fueron atendidas en el lugar tras ser derribadas y pisoteadas mientras la multitud corría para ponerse a salvo, dijo de Barrena-Sarobe.

Las autoridades informaron anteriormente que varias víctimas de bala fueron trasladadas a hospitales en la vecina Delaware.

El campus ya no está bajo confinamiento, aunque el lugar del tiroteo sigue siendo una escena activa de crimen, indicaron las autoridades durante la conferencia de prensa.

La Universidad Lincoln se encuentra a unos 88 kilómetros al oeste de Filadelfia. Su sitio web afirma que es la primera universidad históricamente negra del país que otorga títulos.

Habrá asesoramiento disponible este domingo por la mañana para cualquier persona que lo necesite tras el tiroteo del sábado por la noche, dijo la universidad en su página de Instagram.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que ha sido informado sobre el tiroteo y ofreció el apoyo total de su administración a la universidad y a las fuerzas del orden locales.

“Únanse a Lori y a mí en oración por la comunidad de la Universidad Lincoln”, dijo Shapiro.

El tiroteo del sábado se produjo un día después de que cinco personas resultaran heridas en un tiroteo cerca del campus de la Universidad Howard, otra universidad históricamente afroamericana, en Washington, justo cuando la institución comenzaba sus actividades de bienvenida. La Policía informó que ninguna de las víctimas era estudiante de Howard.

