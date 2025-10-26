“Estás poniendo tu vida en juego”: el campeón de peso pesado de la UFC Tom Aspinall habla sobre la muerte y el éxito

Por Becky Anderson y Jamie Barton, CNN

Cuando el campeón mundial indiscutido de peso pesado, Tom Aspinall, entró al octágono para el UFC 321 el sábado por la noche para defender su título, lo hizo creyendo que existía una probabilidad considerable de morir.

“En esencia, estás arriesgando tu vida frente a millones de personas. Puede sonar un poco extremo, pero ahí dentro pueden pasar cosas malas”, comentó a Becky Anderson de CNN a principios de esta semana.

“No quiero morir en la jaula. Definitivamente no quiero. Pero es un deporte peligroso. La idea es lastimar al otro”, dijo. “Son ellos o yo, uno de nosotros tiene que recibir una paliza, y tendrán que ser ellos, así de simple”.

El “otro” del sábado era Ciryl Gane, excampeón interino de peso pesado. Y aunque la pelea era muy esperada, representando la primera defensa de Aspinall del título indiscutido que obtuvo cuando el extitular Jon Jones se retiró en junio, terminó de manera prematura y polémica.

Gane accidentalmente golpeó un ojo de Aspinall al final del primer asalto y, cuando el británico no pudo continuar, el árbitro declaró la pelea como “no-contest”, o sin definición.

Esto significó que Aspinall retuvo su título, aunque en circunstancias extrañas, y fue trasladado al hospital después del combate.

A pesar de no haber derrotado a un campeón reinante para obtener su título, Aspinall se ha consolidado como la figura dominante en la división de peso pesado. El inglés tiene un récord de 8-1 en la UFC, y su única derrota fue cuando sufrió una desafortunada lesión sin contacto a los 15 segundos de su pelea de 2022 contra Curtis Blaydes.

Habiendo conseguido todas sus victorias menos una en el primer asalto, Aspinall también ostenta el récord del tiempo promedio de pelea más corto en la historia de la UFC.

Aspinall no se considera el nombre dominante en el deporte todavía, pero está claramente orgulloso de su ascenso a la cima de su división.

“No sé si soy la cara. Creo que es un poco injusto para un par de personas decir que soy la cara”, dijo. “Pero me sigo diciendo que aquí es donde quería estar, desde la primera vez que me puse los guantes. Y después de todos estos años, aquí es donde estamos”.

El prestigio de Aspinall en el deporte lo convertiría en un firme candidato para participar en la pelea de la UFC propuesta por el presidente Donald Trump en el jardín de la Casa Blanca, y el boxeador de 32 años no rechazaría la oportunidad si se le presentara.

“Si me la ofrecieran, sí. Sin duda. Pelearía en cualquier parte del mundo”, dijo. “Si para entonces sigo siendo el campeón, quien sea el contendiente número uno, ese es contra quien pelearé”.

“Creo que cada vez que un gran nombre como (Trump), o alguien de su talla, está involucrado con el deporte y apegado a él, hay más ojos puestos en el deporte”, dijo.

