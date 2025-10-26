Letales ataques rusos dejan decenas de heridos y destrozan edificios residenciales en Kyiv en el segundo ataque en 24 horas

Por Laura Sharman, Victoria Butenko y Daria Tarasova-Markina, CNN

Rusia lanzó más de 100 drones sobre Ucrania durante la noche del sábado, atacando edificios de gran altura mientras los residentes dormían, en su segundo ataque mortal contra Kyiv en 24 horas.

Una joven de 19 años y su madre, de 46, estuvieron entre las tres personas que murieron en los ataques aéreos sobre la capital ucraniana, donde otras 29 personas resultaron heridas, incluidos siete niños, confirmó el ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko.

“El más pequeño tiene cuatro años”, dijo el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, en Telegram.

La última ola de violencia se produjo mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hacía un nuevo llamado para obtener más sistemas de defensa antimisiles Patriot, como parte de un esfuerzo más amplio para reforzar las defensas de Ucrania ante el sostenido asalto aéreo de Rusia.

La noche del sábado, se desató un incendio en un edificio residencial de nueve pisos en la región Desnianskyi de la capital, donde 13 personas fueron rescatadas de los pisos superiores. Además, un dron ruso impactó un edificio de 16 pisos, rompiendo ventanas desde el primer hasta el noveno piso, según los equipos de emergencia.

Otro dron impactó un edificio de gran altura en el distrito de Obolonskyi, pero los bomberos informaron que el lugar no se incendió.

“Cada ataque ruso es un intento de causar el mayor daño posible a la vida cotidiana”, dijo Zelensky este domingo.

Más de un centenar de rescatistas y agentes de policía en Kyivv respondieron durante la noche y la madrugada de este domingo, revisando la estabilidad de los edificios calcinados, así como retirando escombros y desmontando estructuras dañadas, informó Klymenko, el ministro del Interior.

En otras partes de la ciudad, los equipos continúan retirando meticulosamente los escombros del ataque de la noche anterior.

Las alertas antiaéreas estuvieron vigentes en Kyiv y los distritos circundantes durante aproximadamente una hora y media antes de que la fuerza aérea las cancelara poco después de la medianoche de este domingo.

Se desconoce de inmediato la magnitud del ataque y la magnitud de sus daños. Klitschko no confirmó si los edificios fueron impactados directamente o por la caída de escombros de las armas destruidas.

Los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron un dron que se dirigía a Moscú, dijo este domingo el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin, según Reuters.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó un puesto de mando de las fuerzas rusas y se reunió con el jefe del Estado Mayor General de las fuerzas armadas, Valery Gerasimov, informó el Kremlin este domingo.

“El presidente recibió un informe detallado sobre la situación en la línea de contacto”, indicó el comunicado del Kremlin.

Ucrania necesita un suministro constante de armas de sus aliados para defenderse de los bombardeos rusos de misiles y drones, a menudo de varios cientos en una sola noche. Los repetidos ataques mortales han puesto de manifiesto la insuficiencia de las defensas aéreas ucranianas.

Un ataque nocturno el sábado mató al menos a cuatro personas en Ucrania, lo que llevó a Zelensky a pedir más sistemas de misiles Patriot “para que podamos proteger nuestras ciudades de este horror”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado presionando para que se alcance un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, pero hasta ahora esos intentos han logrado pocos avances.

Después de una llamada telefónica con Putin la semana pasada, Trump estaba tan convencido de que se habían logrado suficientes avances que anunció que pronto viajaría a Budapest para una cumbre en persona.

Cinco días después, la cumbre se canceló y se impusieron nuevas sanciones contra Moscú .

“Simplemente no me pareció bien”, dijo Trump el miércoles. “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos llegar. Así que lo cancelé”.

El sábado adoptó un tono igualmente pesimista mientras viajaba en el Air Force One a Malasia, donde inicia cinco días de intensa diplomacia en la región.

Trump dijo a los periodistas que no tiene planes inmediatos para programar una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, insistiendo en que cualquier cumbre tendrá que esperar hasta que un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania parezca alcanzable.

“Tengo que estar seguro de que vamos a llegar a un acuerdo”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One durante un viaje a Asia. “No voy a perder el tiempo. Siempre he tenido una excelente relación con Vladimir Putin, pero esto ha sido muy decepcionante”, añadió.

El presidente volvió a decir que esperaba que la resolución del conflicto fuera más fácil y señaló: “Podría decir que casi cualquiera de los acuerdos que ya he hecho, pensé que habría sido más difícil que Rusia, que Ucrania, pero no funcionó de esa manera”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Alejandra Jaramillo y Kosta Gak, de CNN.