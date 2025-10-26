Trump está en Asia, pero está tocando tambores de guerra en América Latina

Análisis por Stephen Collinson, CNN

No hace falta el portaviones más letal de Estados Unidos, sus aviones F/A-18 y su grupo de batalla de cruceros con misiles guiados, destructores antiaéreos y cazadores de submarinos para aniquilar unas cuantas lanchas rápidas en el Caribe.

Mientras el USS Gerald R. Ford zarpa de Europa para unirse a una fuerza naval y aérea estadounidense ya formidable en la región, aumentan las expectativas de que la administración Trump pueda intensificar lo que afirma es un ataque contra los narcotraficantes.

El primer objetivo de esta nueva diplomacia de cañoneras del siglo XXI es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un dictador que niega las elecciones.

El Ford dará una gran pista a Maduro para que se vaya, o para que los oficiales del ejército venezolano lo derroquen. O podría servir como plataforma no solo para ataques contra presuntos objetivos de los cárteles, sino también para cambiar el régimen.

“No se mueve un grupo de batalla desde donde estaba hasta el Caribe a menos que se planee intimidar al país… o comenzar a realizar operaciones de combate en Venezuela”, dijo el senador demócrata Mark Kelly de Arizona el domingo en el programa “This Week” de ABC.

Altos asesores de Trump han retratado a Venezuela como una ruta importante para el fentanilo y otras drogas que matan a estadounidenses, aun cuando la evidencia muestra poca producción de drogas en el país y rutas de tránsito mucho más importantes en otros lugares.

Afirman que Maduro lidera una red de cárteles. El gobierno ha autorizado el uso de la fuerza militar contra estos grupos y ha declarado a los pandilleros “combatientes ilegales”, buscando justificar legalmente asesinatos que vulneran el debido proceso.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump está considerando planes para atacar instalaciones de cocaína y supuestas rutas de narcotráfico dentro de Venezuela, según informaron tres funcionarios estadounidenses a CNN la semana pasada, pero no ha descartado la diplomacia.

También está ejecutando de una serie de ataques contra lo que las autoridades afirman son barcos de los cárteles. “Los vamos a matar, ya saben, van a estar muertos”, declaró el presidente el jueves.

Puede que esté en Asia, pero hay un creciente rumor de guerra más cerca de casa.

El senador Lindsey Graham sugirió el domingo que los ataques terrestres en Venezuela eran una posibilidad real.

El republicano de Carolina del Sur declaró en el programa “Face the Nation” de CBS que Trump le comunicó que el Congreso será informado sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia a su regreso.

“Creo que el presidente Trump ha decidido que Maduro, el líder de Venezuela, es un narcotraficante acusado, y que es hora de que se vaya”, afirmó.

Posibles ataques estadounidenses en tierra en Venezuela plantearían cuestiones políticas, jurídicas y geopolíticas para una administración que aún no ha aportado pruebas al público sobre cargamentos de drogas en al menos 10 lanchas rápidas que se jacta de haber destruido: ocho en el Caribe y dos en el Pacífico.

► La Constitución establece que quien declara formalmente la guerra es el Congreso, no el presidente. Por lo tanto, una decisión unilateral de Trump de iniciar un nuevo conflicto en Latinoamérica erosionaría aún más los controles legales sobre la acción militar que los presidentes han ido diluyendo durante décadas, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Graham insistió en que Trump no necesita la aprobación del Congreso. “Las reglas del juego han cambiado en lo que respecta a las organizaciones narcotraficantes. Los vamos a eliminar”, afirmó.

Pero la falta de una nueva autorización sugeriría que Trump podría simplemente iniciar guerras donde quiera y en cualquier momento.

El Congreso, liderado por el Partido Republicano, se degradaría aún más al permitir que un presidente se atribuya el poder de matar a cualquiera en alta mar.

“Cuando matas a alguien, debes saberlo… si no estás en una guerra declarada, realmente necesitas saber el nombre de alguien; al menos tienes que acusarlo de algo. Tienes que presentar pruebas”, declaró el senador de Kentucky Rand Paul en el programa “Meet the Press” de la NBC este mes.

Trump ya está al límite. La Ley de Poderes de Guerra, por ejemplo, otorga al presidente 60 días para usar la fuerza militar antes de que se requiera la autorización del Congreso.

Ese plazo expiraría a principios de noviembre si se retrotrae al primer ataque a una lancha rápida el 2 de septiembre.

Cualquier acción contra Venezuela en tierra “tendría que ser en respuesta a un ataque armado contra Estados Unidos, tendría que ser necesaria, proporcional y tendría que ser autorizada por el Congreso. Ninguna de esas cosas, ninguna de esas casillas está marcada”, declaró este mes a Erin Burnett de CNN Ryan Goodman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

► Una nueva guerra en Venezuela tendría implicaciones políticas, especialmente para la base de Trump, partidaria del “Estados Unidos Primero”, que abrazó sus promesas de no involucrarse en nuevos conflictos en el extranjero.

Pero Trump, con un fallo de la Corte Suprema que lo declara inmune a cualquier acción oficial y una mayoría republicana en el Congreso que favorece sus instintos antidemocráticos, parece no escuchar.

► ¿Y qué significarían los ataques estadounidenses para los ciudadanos de las naciones involucradas? A muchos venezolanos les encantaría librarse del férreo control de Maduro, que destruyó la riqueza de su país.

Sin embargo, la acción militar conlleva el riesgo de bajas civiles y errores, y a veces puede unir a la población civil incluso en torno a un régimen tiránico.

Los cambios de régimen también pueden salir muy mal, como en Iraq o Libia en lo que va del siglo. Y los golpes de Estado y las guerras contra los cárteles respaldados por la CIA en Latinoamérica tienen una historia dolorosa.

► Una nueva guerra estadounidense en el hemisferio occidental también podría generar una reacción violenta contra un Gobierno estadounidense que ya se inmiscuye en la política regional.

Trump parece tener en la mira al presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de Maduro y trató de influir en las elecciones del domingo en Argentina. También ha estado presionando a Brasil.

► Un cambio de régimen promovido por EE.UU. también sentaría un precedente descarado en una época de dictadores que cultivan esferas de influencia regional.

Esto debilitaría los argumentos estadounidenses contra el posible expansionismo chino, incluso contra Taiwán, y socavaría la autoridad moral estadounidense ante la invasión rusa de Ucrania.

La prueba de fuego de cualquier acción presidencial en el extranjero reside en si promueve el bienestar de los estadounidenses.

Trump lo ha hecho más explícito que nunca, anteponiendo los intereses nacionales a las alianzas, las instituciones internacionales y el libre comercio global.

En resumen, frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, incluido el fentanilo, que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año, sería positivo. Y a nadie le sorprendería que las lanchas rápidas que Estados Unidos tiene en la mira estuvieran involucradas en contrabando de baja calidad.

Aun así, la mayoría de los suministros de fentanilo llegan por tierra a través de México y China, no de Venezuela.

Pero muchos estadounidenses votaron por Trump porque prometió acabar con la migración descontrolada.

Derrocar a Maduro podría frenar la llegada de venezolanos a la frontera estadounidense y alentar el regreso de algunos de los que huyeron del país.

Así pues, los comentarios que consideran la posible acción de EE. UU. en el hemisferio occidental como una postura contraria a la postura de “Estados Unidos Primero” solo cuentan la mitad de la historia.

La estrategia de la administración en la región es consecuencia de la política interna de inmigración y delincuencia, por lo que se aplica más a la ideología política de Trump de lo que parece.

Trump seguramente tomaría medidas para intentar evitar que Venezuela se convierta en un atolladero como el de Iraq. Sin embargo, su política podría ser preocupante.

Sus nuevas amenazas a los líderes latinoamericanos reflejan su deseo de ejercer su poder político personal en todas partes, a menudo con escaso respeto a la Constitución.

Su administración también está reviviendo el entusiasmo histórico de los presidentes estadounidenses por dominar su propio territorio.

Trump admira al presidente William McKinley, principalmente por su política arancelaria. Pero el vigésimo quinto presidente también libró la Guerra Hispano-Estadounidense, adquiriendo la soberanía sobre Puerto Rico, así como sobre Guam y Filipinas.

Esta administración también se compara con el presidente James Monroe, cuya doctrina de 1823 indicó a las potencias europeas que Estados Unidos no toleraría más colonización ni injerencia en el hemisferio occidental.

Una Doctrina Monroe, inspirada en el MAGA, reemplaza a las potencias europeas con China y, en menor medida, con Rusia.

Ambas han buscado durante mucho tiempo una base diplomática y estratégica con naciones cercanas a Estados Unidos, incluyendo Cuba. “Estados Unidos se compromete a contrarrestar la influencia corrupta de China en Centroamérica”, escribió el secretario de Estado Marco Rubio en X el 4 de septiembre.

A principios de este año, el principal diplomático estadounidense viajó a Panamá para exigir medidas que debilitaran la influencia de China sobre el Canal de Panamá.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha sido durante mucho tiempo un duro adversario de los dictadores de izquierda en Latinoamérica. Su defensa está creando ahora un frente poderoso con las preocupaciones más internas y migratorias de otro peso pesado de la administración con influencia sobre Trump: Stephen Miller.

Una pregunta que surgiría después de una operación estadounidense contra Maduro es si cualquier éxito estadounidense conduciría a un derrocamiento más amplio de los Gobiernos de izquierda en toda la región, en un realineamiento que reflejara la visión del mundo de Trump.

Pero si Estados Unidos está tratando de frustrar el imperialismo chino, muchos observadores ven en cambio un intento de imponer la hegemonía estadounidense sobre América Latina.

Trump impuso un arancel del 50 % a Brasil después de que procesara a su amigo, el expresidente Jair Bolsonaro, por un intento de golpe de Estado. Su oferta de rescate de US$ 20.000 millones a Argentina estaba condicionada a que los votantes respaldaran al partido de su amigo y favorito de MAGA, el presidente Javier Milei, en las elecciones intermedias del domingo.

Los primeros resultados mostraron una victoria aplastante de Milei, ya que los votantes respaldaron sus reformas de libre mercado y medidas de austeridad, informó Reuters.

La administración convirtió en héroe al tipo duro salvadoreño Nayib Bukele y envió a inmigrantes indocumentados a una de sus brutales cárceles.

Trump también es hostil con Petro, un exguerrillero marxista y líder liberal en Colombia cuyas políticas chocan con la visión MAGA.

Un nuevo Gobierno en Venezuela —una nación rica en petróleo a la que las empresas petroleras estadounidenses estarían encantadas de regresar a lo grande— cumpliría múltiples objetivos de Trump.

El estrechamiento de la relación entre el equipo de Trump y la líder de la oposición, María Corina Machado, sugiere que Washington ve a su partido, que obtuvo mejores resultados en las encuestas que Maduro en las fraudulentas elecciones del año pasado, según observadores extranjeros, como el heredero aparente.

Machado, la nueva ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha hecho campaña por la democracia y la libertad de expresión.

Su firme defensa de Trump sugiere que sus opiniones de derecha la convertirían en un espíritu político afín. “Fue Maduro quien nos declaró la guerra a los venezolanos después de que ganáramos por una abrumadora mayoría en las elecciones presidenciales del año pasado”, dijo Machado a “Sunday Morning Futures” de Fox News.

“Maduro es quien inició la guerra. El presidente Trump está deteniendo la guerra”.

Aun así, los argumentos de que Trump está motivado por promover las libertades democráticas en Venezuela serían exagerados debido a sus propios intentos de destruir el veredicto de los votantes estadounidenses en las elecciones de 2020 y las alarmas legales ya activadas por su estrategia de línea dura en América Latina.

