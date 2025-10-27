Cada vez más cerca de Venezuela: bombarderos de EE.UU. vuelan a 70 kilómetros del aeropuerto más importante del país

Por Avery Schmitz y German Padinger, CNN en Español

Dos bombarderos estratégicos estadounidenses B-1 volaron este lunes a unos 70 kilómetros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela, rodearon las islas La Tortuga y Margarita y luego desaparecieron del radar, en la demostración de fuerza más reciente de EE.UU. en medio de las tensiones entre Caracas y Washington.

Los bombarderos despegaron de la Base Aérea Grand Forks en Dakota del Norte poco antes de las 6:30 am ET y reaparecieron frente a la costa venezolana unas nueve horas después, según muestran los paneles de seguimiento de vuelo.

Las aeronaves volaron en paralelo a la costa de Venezuela, pasando frente al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y luego rodearon las islas La Tortuga y Margarita antes de desaparecer de los radares civiles.

En su punto más cercano al territorio continental, llegaron a 36 kilómetros de la costa del estado Falcón, a unos 70 kilómetros de Maiquetía y 80 de Caracas. También se acercaron a unos 35 km de La Tortuga y Margarita.

CNN ha identificado múltiples sistemas de defensa aérea en la capital, incluidos lanzadores de misiles tierra-aire de fabricación rusa Buk-M2E, vistos en el principal aeropuerto militar de Caracas, conocido localmente como La Carlota. Los bombarderos estadounidenses permanecieron fuera del alcance de estos sistemas, según datos de fuentes abiertas y una guía del Ejército estadounidense.

Un reportero de CNN en Caracas no escuchó la activación de ningún sistema de defensa aérea.

Los Rockwell B-1 Lancer son bombarderos estratégicos supersónicos actualmente fabricados por Boeing y que entraron en servicio en 1985. Pueden llevar armamento de todo tipo y tienen un alcance intercontinental, que puede extenderse indefinidamente mediante el reabastecimiento áereo.

Este es el segundo vuelo en menos de una semana de bombarderos B-1 sobre la principal región de información de vuelo (FIR) de Venezuela —un área donde el control del tráfico aéreo es proporcionado por las autoridades venezolanas— y el que más se ha acercado, según muestran los datos de vuelo.

Un B-1 apareció en la FIR de Venezuela el jueves durante unos 15 minutos, de llegando a 80 kilómetros del territorio continental venezolano.

Y a mediados de octubre dos bombarderos B-52 de EE.UU. volaron a 213 kilómetros de la costa venezolana y a 86 kilómetros de la isla La Orchila, parte de las dependencias federales de Venezuela y sede de una base militar.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Defensa de EE.UU. para obtener comentarios.

Estados Unidos y Venezuela se encuentran en medio de una escalada de tensiones desde mediados de agosto, cuando Washington ordenó el despliegue de una enorme fuerza militar en el Caribe argumentando que lo hacía con el objetivo de luchar contra los cárteles de la droga, a los que además acusa de haber cooptado el Gobierno de Venezuela. Caracas niega estas acusaciones y considera que el despliegue militar busca en realidad un cambio de régimen.

Los bombarderos B-1 y B-52 forman parte de este despliegue en el Caribe y América Latina, que incluye también buques de guerra —entre estos destructores, cruceros, submarinos y buques de asalto anfibio—, un contingente de infantería de marina y cazas furtivos F-35 destinados en Puerto Rico.

El viernes se incorporó también a esta fuerza el portaaviones nuclear USS Gerald Ford, el más grande y moderno de EE.UU., que se trasladará al Caribe desde Europa.

Con información de Stefano Pozzebon.