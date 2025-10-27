Cómo el cierre del Gobierno amenaza con frenar los agresivos objetivos de seguridad nuclear de Trump

Por Ella Nilsen y René Marsh, CNN

Antes de que la agencia federal que construye armas nucleares y custodia el arsenal nuclear del país se quedara sin fondos, los funcionarios de allí hicieron una solicitud urgente a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB, por sus siglas en inglés): usar dinero de partidas aprobadas con anterioridad para evitar que la agencia tuviera que poner a su personal en licencia sin goce de sueldo, dijeron a CNN tres personas familiarizadas con el asunto.

La solicitud de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés) no ha sido atendida, dijeron las fuentes, a pesar de que fondos similares se han utilizado para pagar a militares estadounidenses, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, agentes de la Guardia Costera y otros funcionarios federales de seguridad.

La semana pasada, la NNSA suspendió a la mayoría de su personal de tiempo completo, alrededor de 1.400 personas, marcando la primera vez que esta agencia crítica para la seguridad nacional experimenta suspensiones durante un cierre de Gobierno.

“Si bien la administración pudo identificar fondos para mantener operando los laboratorios de armas, plantas y emplazamientos de la NNSA con nuestros contratistas, las limitaciones legales y presupuestarias obligaron a la administración a comenzar a suspender a empleados federales de la NNSA”, dijo un portavoz del Departamento de Energía, que supervisa la NNSA, en un comunicado.

Eso tomó por sorpresa a algunos dentro de la agencia, donde aproximadamente US$ 20.000 millones de su presupuesto total de US$ 25.000 millones se destinan a la fabricación de armas nucleares, algunas de las cuales eventualmente se instalan en cruceros de la Marina y bombarderos de la Fuerza Aérea.

“La gente tenía esperanza después de ver al Departamento de Defensa mover dinero para pagar a los militares”, dijo una fuente de la agencia a CNN, refiriéndose a la reasignación de fondos del Departamento de Defensa. “Estamos haciendo el mismo tipo de trabajo de seguridad nacional”.

“Ese dinero, sin duda, habría mantenido a las 1.400 personas que fueron puestas en licencia trabajando”, dijo a CNN otra fuente de la NNSA. Ese personal a tiempo completo supervisa y controla en gran medida el desarrollo de armas, mientras que otros trabajan en la no proliferación nuclear.

Los miembros internos de la agencia quedaron sorprendidos por las suspensiones en parte porque no han estado tan ocupados como ahora en décadas. El Gobierno del presidente Donald Trump ha aumentado la presión para cumplir plazos más estrictos para entregar armas modernizadas al Pentágono, dijeron las fuentes a CNN. Incluso antes de que Trump fuera elegido, el administrador de la NNSA de la era Biden dijo al Congreso que a la agencia se le estaba “pidiendo hacer más que en cualquier otro momento desde el Proyecto Manhattan”.

Ahora, los funcionarios de la NNSA temen que el cierre del Gobierno —el más reciente obstáculo desde que Trump asumió— pueda socavar los objetivos de producción de armas nucleares establecidos por la administración.

Incluso detener la producción por un corto período de tiempo podría retrasar los plazos de las armas meses, sino años, dijeron las fuentes, porque cerrar de manera segura el trabajo con materiales nucleares como los núcleos de plutonio es un proceso complejo que lleva hasta una semana.

La agencia ya estaba tambaleándose tras rondas repentinas y consecutivas de despidos y la posterior recontratación de cientos de trabajadores en febrero y ha lidiado con una congelación prolongada de contrataciones este año.

Los contratiempos que la administración ha infligido a la agencia están directamente en conflicto con los agresivos objetivos de seguridad nacional que ha establecido, dijeron a CNN las fuentes de la agencia, que pidieron no ser identificadas por temor a represalias.

“Si esto es importante para ellos —y han dicho que lo es— no están actuando como tal”, dijo uno de ellos.

CNN se ha puesto en contacto con la OMB para solicitar comentarios sobre por qué no ha aprobado la solicitud de reasignar fondos para pagar a la plantilla de la NNSA.

Mientras que la mayoría de los trabajadores federales de la agencia están suspendidos, unos 400 están exceptuados y trabajan sin paga.

Al mismo tiempo, sin embargo, varios miles de contratistas federales que trabajan en la construcción de armas para la NNSA siguen cobrando, por ahora, a través de una fuente de financiamiento separada.

Según otra fuente con conocimiento del asunto, se desvió dinero del “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump —el enorme paquete de impuestos y gastos aprobado a principios de este año— para mantener a los constructores de armas contratados pagados hasta finales de este mes.

Esa ley contenía fondos asignados a los esfuerzos de modernización nuclear, pero tenía restricciones legales que impedían usar ese dinero para pagar a empleados federales a tiempo completo, dijo esa fuente. El lunes se aprobaron fondos adicionales para seguir pagando a los contratistas hasta fines de noviembre.

Aunque los contratistas puedan seguir trabajando por el momento, el proceso de producción seguirá estancado porque la mayoría de los empleados federales que supervisan, controlan y aprueban el trabajo de los contratistas están en licencia sin goce de sueldo.

Eso significa que el proceso de producción solo puede avanzar hasta cierto punto: los siguientes pasos en las cadenas de producción no pueden continuar, y las armas no pueden ser entregadas sin la inspección y aprobación de los empleados de la agencia.

Hay ocho sitios en Estados Unidos que diseñan y fabrican varios componentes para ojivas nucleares.

Las fuentes que hablaron con CNN estaban particularmente preocupadas por posibles paros en las actividades en la planta Pantex en Texas —el sitio principal en EE.UU. donde se ensamblan nuevas armas nucleares y se desmantelan las antiguas— y en Y-12 en Tennessee, donde se almacena el uranio enriquecido y se reacondicionan componentes de armas nucleares.

Se proyectaba inicialmente que ambos sitios se quedarían sin fondos la semana próxima, aunque el financiamiento de la “gran, hermosa ley” de Trump les ha dado un poco más de tiempo para seguir funcionando hasta fines de octubre, dijeron dos fuentes.

Pero “no es como si hubiera un balde infinito de dinero; esto solo dura un tiempo”, dijo una de esas fuentes.

Hablando con periodistas en Nevada la semana pasada, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo que la administración se ha apresurado a encontrar “financiamiento creativo y adicional” para mantener empleados a los contratistas y abiertas las instalaciones nucleares.

“Hemos trabajado dentro del Gobierno de Trump, en todo el Gobierno, en el Departamento de Energía, en la OMB, para encontrar formas creativas de mantener el financiamiento y que nuestros contratistas sigan empleados al menos hasta fin de mes”, dijo Wright.

Aun así, no hay garantía de que el cierre se resuelva para entonces. Y a menos que se encuentren más fondos, el trabajo crítico de construir nuevas armas se paralizaría, consumiendo tiempo valioso.

“No es como si simplemente pudieras apagar las luces e irte a casa”, dijo una fuente. “Tienes que asegurarte de que todo esté guardado correctamente”.

Volver a ponerlas en funcionamiento también lleva tiempo. Esto significa que incluso una demora potencialmente corta debido al cierre podría poner en peligro la capacidad de la agencia para cumplir con los plazos cuidadosamente calibrados de los proyectos. Su próximo gran plazo es fabricar ojivas para misiles de crucero de largo alcance para la Fuerza Aérea para 2027. Otros plazos se extienden hasta 2035.

Incluso antes del cierre, la NNSA estaba luchando por mantenerse al día con una carga de trabajo ampliada bajo el segundo Gobierno de Trump.

La administración había acelerado los plazos para que los principales programas de armas fueran entregados al Departamento de Defensa.

Este año, la agencia ya fabricó la primera bomba de gravedad B61-13 modernizada antes de lo previsto. Ahora trabaja para alcanzar una serie de hitos próximos, incluyendo el diseño y construcción de un nuevo misil de crucero lanzado desde el mar para la Marina y la modernización de la ojiva nuclear W88.

Definitivamente hay “un sentido de urgencia” para la producción de armas en la segunda administración Trump, dijo una fuente. “Se siente como si la misión se hubiera vuelto mucho más relevante; si miras las noticias en el mundo, es fácil ver por qué”.

Pero ahora los objetivos del presidente para las armas se han vuelto mucho más difíciles de cumplir, dijeron las fuentes.

“Si tus adversarios ven que no puedes organizarte para lograr las cosas que dices que necesitas para la seguridad nacional, en muchos casos eso puede envalentonar a un adversario”, agregó uno de ellos.

