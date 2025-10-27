El Gobierno de Trump dice que ha deportado a más de 500.000 inmigrantes indocumentados desde enero

Por Priscilla Alvarez, CNN

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) informó el lunes que ha deportado a más de medio millón de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump.

Las cifras incluyen deportaciones realizadas por varias agencias, incluidas personas que fueron rechazadas en la frontera o en los puertos de entrada y que nunca residieron en EE.UU.

Internamente, los funcionarios del Gobierno siguen frustrados por el ritmo de los arrestos y deportaciones de inmigrantes, que no alcanzan el objetivo impuesto por la Casa Blanca de un millón de deportaciones al año.

“El presidente Trump y la secretaria Noem han reactivado una agencia que estuvo atada de manos e impedida de hacer su trabajo durante los últimos cuatro años.

Frente a un número histórico de medidas cautelares de jueces activistas y amenazas a las fuerzas del orden, el DHS, ICE y CBP no solo han cerrado la frontera, sino que han logrado avances históricos para cumplir la promesa del presidente Trump de arrestar y deportar a extranjeros ilegales que han invadido nuestro país”, dijo la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

El DHS también ha destacado repetidamente sus esfuerzos para alentar a las personas a abandonar el país voluntariamente, recurriendo a campañas publicitarias multimillonarias y ofreciendo incentivos financieros.

