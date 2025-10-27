La liberación de Sean “Diddy” Combs está prevista para 2028

Por Elizabeth Wagmeister y Josh Campbell, CNN

Se ha fijado la fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs, más de tres meses después de que un jurado emitiera un veredicto mixto en su juicio federal.

Se espera que Combs sea liberado el 8 de mayo de 2028, según registros públicos de la Oficina Federal de Prisiones.

Combs había sido sentenciado a 50 meses (aproximadamente más de cuatro años) por un juez tras un juicio de dos meses que culminó con su condena por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. Combs fue absuelto por un jurado de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado, por los que enfrentaba décadas de prisión y posiblemente cadena perpetua si era declarado culpable.

La fecha de liberación de Combs refleja el tiempo que ya ha cumplido: aproximadamente un año de prisión. Ha permanecido recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su arresto en septiembre de 2024.

Su defensa no respondió de inmediato a la solicitud de CNN para que comentara sobre la prisión en la que cumplirá el resto de su condena.

La defensa de Combs dijo previamente a CNN que se habían puesto en contacto con la administración de Trump para hablar sobre un posible indulto.

La abogada de Combs, Nicole Westmoreland, comentó a CNN en agosto que, según ella, “nos hemos puesto en contacto y hemos mantenido conversaciones sobre un indulto”.

En ese momento, un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que “no harían comentarios sobre la existencia o inexistencia de ninguna solicitud de clemencia”.

En octubre, tras su sentencia, el presidente Trump confirmó que Combs había solicitado un indulto presidencial en relación con su caso penal federal, y dijo a Kaitlan Collins de CNN: “Mucha gente me ha pedido indultos”, incluido Combs.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.