Las 5 cosas que debes saber este 27 de octubre: Huracán Melissa, operaciones militares en Sudamérica, elecciones en Argentina

Trump agita las aguas del Caribe con el poderío militar de EE.UU. mientras está de gira por Asia. Victoria del partido de Milei en las elecciones legislativas de medio término en Argentina. Hay precandidato presidencial de izquierda en Colombia. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Melissa se intensificó rápidamente durante el fin de semana y ahora es un raro huracán de categoría 5, con vientos de 257 km/h. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos espera que toque tierra en Jamaica el martes por la mañana, y que se convierta en el huracán más fuerte en azotar la isla.

Puede que el presidente Donald Trump esté ahora mismo de gira en Asia, pero hay un rumor de guerra creciente más cerca de casa. El mandatario está considerando planes para atacar supuestas rutas de narcotráfico dentro de Venezuela, según informaron funcionarios estadounidenses a CNN, mientras aumenta la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. Esos posibles ataques plantearían cuestiones políticas, jurídicas y geopolíticas. Análisis.

El partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, se impuso a nivel nacional en las elecciones legislativas de medio término en Argentina, según el escrutinio provisorio. “¡Viva la libertad, caraj*! Vamos a hacer a Argentina grande nuevamente”, gritó Milei en su discurso tras conocerse los resultados, en una clara referencia al “Make America Great Again” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que cree que el país ha llegado a un “marco sustancial” para lograr un acuerdo con China y evitar imponer un arancel adicional del 100 % a las importaciones de la nación asiática.

El senador Iván Cepeda ganó el domingo la consulta interna del Pacto Histórico, coalición del Gobierno de Colombia, al derrotar a la exministra Carolina Corcho, y se convirtió en precandidato presidencial de izquierda para las elecciones de 2026.

¿Quién es el nuevo líder del campeonato de Fórmula Uno tras el Gran Premio de México?

A. George Russell

B. Max Verstappen

C. Lewis Hamilton

D. Lando Norris

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Cómo una prueba de ADN resolvió un misterio médico y reveló décadas de engaños de un doctor

Summer McKesson tuvo dificultades para respirar durante años. Los médicos le dijeron que se debía a que su sangre no dejaba de coagularse, y no podían averiguar por qué.

Se conocieron por casualidad en Costa Rica. Se enamoraron y ahora dirigen un estudio de bienestar en Barcelona

Hasta hace pocos años, la vida de Juliet Levine, de 33 años, transcurría entre corporaciones norteamericanas, deadlines y formalidades. “Nos cruzamos porque yo estaba haciendo yoga y él pasaba por ahí”, recuerda Juliet.

El Ala Este de la Casa Blanca fue demolida. Esto es lo que se perdió

La indignación pública ha ido en aumento por la demolición repentina para dar paso al extenso y dorado salón de baile que el presidente Trump ha deseado durante mucho tiempo.

10 %

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aumentará en un 10 % los aranceles a Canadá sobre los niveles actuales, por difundir un “anuncio falso” de Ronald Reagan de 1987 sobre aranceles.

“Llevábamos mucho tiempo perdiendo contra ellos y hoy es un buen día para todos nosotros”

— Lo dijo el jugador del Real Madrid Jude Bellingham tras la victoria 2-1 de su equipo contra el FC Barcelona en El Clásico del fútbol español.

Descubren un huevo de dinosaurio en la Patagonia

El huevo fue hallado durante una transmisión en vivo, pero no fue lo único sorprendente, pues el huevo que encontraron fue de un dinosaurio carnívoro que es mucho más escaso que los de especies de herbívoros, según los expertos.

🧠 La respuesta del quiz es: D. El piloto inglés Lando Norris de McLaren ganó el GP de México y le arrebató el liderato a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, por un solo punto.

