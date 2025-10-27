Los pormenores del enojo de Vinícius Jr. con Xabi Alonso en la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona

Por Edgar Aviles y César López, CNN en Español

El clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona tuvo tres grandes protagonistas. El primero fue el club merengue, que se sacudió una racha de cuatro derrotas seguidas en clásicos contra el cuadro culé y se afianzó en el liderato de LaLiga.

En segundo lugar, Kylian Mbappé, quien ratificó su condición de máximo goleador de la liga de España con 10 anotaciones.

El tercer lugar se lo lleva un Vinícius Junior que, si bien fue del agrado de la tribuna por lo hecho en el campo contra el FC Barcelona, decepcionó a muchos por su enojo cuando fue sustituido por el director técnico del cuadro blanco, Xabi Alonso.

El brasileño salió del terreno de juego al minuto 73 y no ocultó su enfado, dejando un repertorio de gestos y dirigiéndose directamente al vestuario sin pasar por el banco de suplentes. Una actitud que no se espera en un equipo que está ganando un partido tan trascendental como el clásico y donde los blancos llevaban una ventaja de solo un gol. Los gestos, incluso, pueden hasta afectar al jugador que debe entrar al campo en su reemplazo.

Está claro que ningún jugador quiere salir de un partido de semejante envergadura, menos si, como el brasileño, has sido determinante para que tu equipo gane, pero siempre hay momentos y formas.

El delantero se mostró en la banca y más calmado unos minutos después, aunque al término del partido protagonizó un tumulto al recriminarle a la joven estrella Lamine Yamal por sus declaraciones de la última semana, cuando intentó minimizar la dificultad de visitar el Santiago Bernabéu. “Hablas demasiado”, le dijo el brasileño.

Ya con la cabeza fría y luego de varios minutos de haber concluido el encuentro, Vini aseguró que no era su intención ofender a los jugadores del club rival ni a la afición.

En tanto, el entrenador del equipo, Xabi Alonso, aseguró en la conferencia post partido que un entrenador “conoce las personalidades de los jugadores” y que llegará el momento de hablar con el brasileño en el vestuario.

Según medios como Marca, el club no tiene pensado meterse en este asunto que opacó el triunfo Merengue en algunas portadas deportivas.

Como dice una vieja frase: “La ropa sucia se lava en casa”. Eso fue precisamente lo que Alonso prefirió hacer con el atacante de 25 años cuando fue cuestionado sobre la rabieta del brasileño. De forma muy ecuánime, el estratega español prefirió zanjar cualquier tipo de polémica y aclarará la situación con Vini en privado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.