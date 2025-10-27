Siguen hallando cuerpos en pantanos que rodean Houston: ¿por qué las autoridades no creen que pueda haber un asesino serial?

Por Dalia Faheid, CNN

“Ya basta de especulaciones descabelladas”.

El alcalde de Houston, John Whitmire, se mostró frustrado frente a las cámaras junto al jefe de Policía el mes pasado, intentando disipar los rumores que han sembrado la ansiedad sobre la vasta red de pantanos que atraviesan su ciudad.

“No hay evidencia de que haya un asesino en serie suelto en las calles de Houston”, declaró Whitmire en la conferencia de prensa.

La especulación alcanzó su punto álgido en la ciudad cuando el cuerpo de Jade McKissic, estudiante de 20 años de la Universidad de Houston, fue extraído de Brays Bayou el 15 de septiembre, una de las siete muertes reportadas en los pantanos del área de Houston el mes pasado.

La prometedora estudiante de honores desapareció misteriosamente tras pasar una noche con amigos en un bar local, salir sola sin su celular y detenerse en una gasolinera cercana, según informó la Policía de Houston. Una autopsia no reveló “signos de trauma ni de crimen”, pero la causa y la forma de la muerte de McKissic siguen pendientes, según el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris.

“Ese fue probablemente el mayor problema… fue entonces cuando los estudiantes universitarios comenzaron a preocuparse de verdad”, dijo la concejal de Houston, Letitia Plummer.

Alarmados por la cantidad de cuerpos extraídos de los pantanos, algunos residentes de Houston recurrieron a las redes sociales para intentar comprender las muertes, y las publicaciones que promovían teorías sobre un asesino en serie obtuvieron miles de “me gusta”. Los familiares de algunas de las personas halladas en los canales también se han mostrado escépticos sobre las investigaciones de las muertes y han exigido más respuestas.

La semana pasada, el padre de Kenneth Cutting Jr., un joven de 22 años hallado muerto en Buffalo Bayou el año pasado, expresó su frustración con las autoridades después de que el médico forense declarara la causa de la muerte de su hijo como indeterminada.

“No se cayó en ese pantano”, declaró el padre, Kenneth Cutting Sr., a KHOU, afiliada de CNN. “No sé si hay un asesino en serie, pero la forma en la que están tratando estos cuerpos es ridícula”.

Mientras tanto, funcionarios locales como Plummer y la concejal Carolyn Evans-Shabazz aconsejaron a los miembros de la comunidad que se mantuvieran alerta y caminaran en parejas por los pantanos mientras presionaban para obtener respuestas para calmar la inquietud y consideraban la posibilidad de formar un grupo de trabajo para investigar las muertes.

Pero el Departamento de Policía de Houston y el alcalde Whitmire han refutado vehementemente las teorías conspirativas sobre asesinos en serie e insisten en que las muertes no están relacionadas. Ninguna de las muertes ha sido declarada homicidio.

“Desafortunadamente, ahogarse en nuestros pantanos no es un fenómeno nuevo”, declaró el alcalde en la conferencia de prensa. “Hay 4.000 kilómetros de pantanos, y la gente está expuesta a ellos, a veces por culpa de un delito, a menudo no”.

A la preocupación se suma el hecho de que las muertes reportadas en pantanos en el área de Houston se han más que duplicado en comparación con 2023, con al menos 25 muertes confirmadas en lo que va de año, según el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris. En comparación, para esta misma fecha del 2024, se habían confirmado al menos 14 muertes en pantanos. En total hubo 20 en todo el año.

La causa de la muerte fue indeterminada o pendiente en 16 de los casos de este año, según la oficina forense.

Expertos en justicia penal y teorías de la conspiración con los que CNN habló coinciden en que no hay indicios de que un asesino en serie esté arrojando cadáveres a los 22 pantanos y vías fluviales de Houston, pero afirman que es natural que la gente busque este tipo de patrones.

“Es una respuesta humana típica a este tipo de incidentes”, dijo Robert Spicer, profesor de Comunicaciones de la Universidad de Millersville, quien ha investigado teorías de la conspiración.

Diversos factores podrían haber contribuido a las muertes y a los rumores que rodean la falta de respuestas, según los expertos.

Las autoridades y los expertos afirman que no hay conexiones entre las víctimas que les hagan creer que un asesino en serie está involucrado.

“No pudimos encontrar ningún tipo de patrón típico”, dijo el capitán de la Policía de Houston, Salam Zia, en la conferencia de prensa de septiembre. “Abarca toda la gama: géneros, etnias y rangos de edad”.

Los datos demográficos proporcionados a CNN por la oficina forense muestran que 15 de las personas encontradas muertas en los pantanos eran negras, tres hispanas y seis blancas. Su edad oscilaba entre los 14 y los 69 años, y la gran mayoría eran hombres.

“No hay un tipo específico de persona. En realidad, son muchas personas diferentes las que, lamentablemente, pierden la vida en relación con estas masas de agua”, dijo Krista Gehring, profesora de Justicia Penal en la Universidad Ciudad de Houston.

Todas las muertes, excepto una, ocurrieron en la ciudad de Houston. Al menos cinco de ellas se confirmaron en Brays Bayou, donde se encontró a McKissic. Otras tres ocurrieron en Buffalo Bayou y una en White Oak Bayou.

La causa y la forma de la muerte en los casos incluyeron ahogamiento accidental, suicidio, intoxicación por fármacos, traumatismo contundente y enfermedad cardiovascular, según datos del médico forense.

En ocho de las muertes, la causa fue indeterminada, lo que significa que “es imposible establecer, con certeza médica razonable, las circunstancias de la muerte después de una investigación exhaustiva”, según el médico forense. La causa de la muerte está pendiente en otros ocho casos, por lo que se necesita más información.

Varias de las muertes reportadas en los pantanos el año pasado aún figuran como indeterminadas, según datos del médico forense.

“Se han encontrado muchos cadáveres”, declaró Kenneth Cutting Sr. a KHOU, destacando que, al igual que su hijo, muchos tienen una causa de muerte indeterminada.

Es común que la causa de muerte sea indeterminada cuando las personas mueren en vías fluviales, afirma Jay Coons, profesor de Justicia Penal en la Universidad Estatal Sam Houston, quien trabajó en la Oficina del Sheriff del Condado de Harris durante más de tres décadas.

“El proceso de putrefacción del cuerpo humano y el agua son terriblemente destructivos”, afirmó Coons. “Cuando se sumerge un cuerpo en el agua… la evidencia puede desaparecer, pero también con nuestro ambiente caluroso y húmedo, el cuerpo puede pudrirse tan rápidamente que queda muy poco”.

La única evidencia que quedaría serían las lesiones evidentes causadas por apuñalamiento, estrangulamiento o disparos, añadió. Los médicos forenses también realizarían un análisis químico durante la autopsia para detectar venenos y afecciones médicas.

Para determinar la presencia de un asesino en serie, los investigadores tendrían que seguir dos pasos: primero, el médico forense tendría que dictaminar que la muerte era homicidio; segundo, tendrían que encontrar puntos en común entre esos casos, como el género, la profesión o el tipo de lesiones sufridas.

Ninguno de estos escenarios ha ocurrido en Houston.

Los ahogamientos también son poco comunes en los casos de asesinos en serie. “Normalmente, los asesinos en serie tienden a matar a sus víctimas de forma muy íntima y cercana, ya sea estrangulándolas, golpeándolas o apuñalándolas”, dijo Gehring.

Incluso si hubiera un asesino en serie deshaciéndose de los cadáveres en los pantanos, eso sería muy inusual, añadió. “Se corre el riesgo de cargar un cadáver y arrojarlo al agua, y que la gente del público lo vea”.

Si bien no hay indicios de que un asesino en serie esté detrás de las muertes, eso no descarta la posibilidad por completo, dijo Coons. Detectar cualquier evidencia de actividad ritual sería especialmente preocupante, y en ese caso, los investigadores se pondrían en contacto con otras unidades de homicidios para verificar si han presenciado crímenes similares, añadió.

La preocupación de la comunidad por las muertes en el pantano se agudizó cuando McKissic y otros fueron encontrados muertos inexplicablemente con pocas semanas de diferencia.

“Fue entonces cuando la gente empezó a preguntarse qué estaba pasando”, dijo Plummer.

Plummer, quien vive cerca de un pantano, comentó que comenzó a recibir llamadas de líderes comunitarios pidiendo más información sobre las muertes. Fue entonces cuando Plummer, según ella, pidió al alcalde Whitmire y al jefe de Policía de Houston, J. Noe Díaz, que proporcionaran detalles sobre las muertes.

“Fue un error no… tomar en cuenta el miedo, tomar en serio los comentarios de nuestra comunidad y actuar al respecto con información más contundente y de manera más oportuna”, dijo Plummer.

Sin embargo, la conferencia de prensa de Whitmire y Díaz simplemente “causó más confusión” porque el alcalde, sin pruebas, relacionó las muertes con la falta de vivienda, dijo Plummer, aunque muchas de las muertes aún están bajo investigación.

“Tenemos personas sin hogar viviendo debajo del puente”, dijo Whitmire en la conferencia de prensa del 23 de septiembre. “Desafortunadamente, las personas sin hogar, cuando mueren, a menudo terminan en los pantanos”.

Los expertos afirman que esta teoría podría tener algo de cierto. Un movimiento en Houston para reubicar a gran parte de la población sin hogar del centro podría llevarlas a acampar a lo largo de los pantanos, según Gehring y Coons. Otros factores podrían ser el abuso de sustancias, los problemas de salud mental y la inestabilidad de los pantanos que provoca caídas, dijeron.

“Si hay una masa de agua, habrá muertes relacionadas con ella”, dijo Gehring.

Plummer y Evans-Shabazz celebraron una conferencia de prensa el 30 de septiembre con líderes religiosos, líderes comunitarios y estudiantes para presionar a las autoridades a proporcionar información oportuna sobre las muertes en los pantanos y abordar las preocupaciones de seguridad de la comunidad.

“Cuanta menos información se le da a la gente, más suposiciones hacen”, dijo Plummer. “La gente empieza a crear sus propias ideas sobre lo que está sucediendo”.

Contar con datos demográficos, como el género y la raza, ayudó a aliviar parte de la inquietud de los residentes y a disipar algunas teorías conspirativas, dijo Plummer.

“Hasta que me den una justificación diferente o una razón para estos cuerpos, intentaré simplemente evitar que la gente entre en pánico”, dijo Evans-Shabazz.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Policía de Houston y la Alcaldía para obtener comentarios.

Una creciente obsesión con los crímenes reales en los medios, la desconfianza hacia las autoridades en EE.UU. y un historial de teorías conspirativas en la cultura estadounidense probablemente contribuyeron a los rumores y la desinformación sobre las muertes en el pantano, dijo Spicer.

“Es un asesino en serie en Houston, Texas”, dijo un usuario de TikTok en un video de finales de septiembre con más de 3.000 “me gusta”.

Otro video en YouTube lo llevó más allá: “Quienquiera que esté cometiendo estos asesinatos sabe que una vez que un cuerpo se encuentra en un pantano, la mayoría de las pruebas serán destruidas”.

El Estado de la Estrella Solitaria (Texas) no es ajeno a las teorías conspirativas, desde afirmaciones infundadas de que la siembra de nubes causó inundaciones mortales en julio pasado hasta temores infundados de que un ejercicio militar rutinario en 2015 fuera un complot secreto para imponer la ley marcial y confiscar armas de fuego.

La creciente atención a las muertes en los pantanos también podría estar alimentando gran parte del miedo que sienten los residentes, según los expertos.

“Algo puede pasar prácticamente desapercibido hasta que se publicita de alguna manera o capta la atención del público y, de repente, explota”, dijo Coons.

Las muertes también podrían indicar la necesidad de abordar problemas sociales más profundos.

“Es más fácil atribuir estas muertes a un asesino en serie, un fantasma, que confrontar las verdaderas posibles razones por las que ocurren”, dijo, señalando problemas de salud mental, abuso de sustancias y falta de vivienda.

Whitmire afirmó que no existe una “forma infalible” de prevenir las muertes en los pantanos de Houston.

Pero Plummer dijo que está trabajando para implementar medidas de seguridad adicionales a lo largo de los pantanos que podrían ser útiles, incluyendo mejor iluminación, señalización de lluvia, cabinas telefónicas y mayor seguridad. Evans-Shabazz afirma que sería difícil instalar cámaras a lo largo de los pantanos, pero instó a los residentes a revisar las grabaciones de sus cámaras para detectar actividades inusuales.

También se podría formar un grupo de trabajo para investigar las muertes una vez que se conozcan las conclusiones del médico forense sobre la forma y la causa, dijo Plummer.

Sin embargo, según la oficina forense, la emisión de un informe final sobre cada muerte tras la autopsia podría llevar de varias semanas a meses.

“Aún hay trabajo que los detectives pueden hacer mientras se emite el fallo: entrevistar a testigos, documentar el aspecto de la escena, intentar recuperar algunas grabaciones de vigilancia y cualquier evidencia digital que podamos encontrar”, dijo Zia, el capitán de la Policía.

Ha pasado más de un mes desde la muerte de McKissic, dejando a sus seres queridos dolidos y esperando respuestas sobre por qué la perdieron.

Los miembros de la comunidad acudieron en masa a las vigilias en honor a la estudiante, a quien la universidad describió como “una amiga para muchos en nuestra comunidad”. Otros le rindieron homenaje en su obituario, recordando su “inteligencia y sentido del humor”.

Otra víctima, Rodney Chatman, fue hallado muerto en un pantano el mismo día que McKissic. La causa y la forma de su muerte siguen sin determinarse, según el médico forense.

“Hay que hacer algo”, declaró su hermana, Xzaviere Chatman, a KHOU. “Nunca volveremos a ver a nuestros seres queridos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.