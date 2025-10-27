Skip to Content
CNN - Spanish

Trayectoria de la tormenta tropical Sonia: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

By
New
Published 11:48 AM

Por CNN en Español

La tormenta tropical Sonia se encuentra la mañana de este lunes a unos 1.555 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y avanza en dirección oeste.

Sonia, que no representa ninguna amenaza para el territorio mexicano, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se mueve a 11 km/h con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h.

Se pronostica que esta tormenta tropical se debilite gradualmente y que se convierta en un ciclón postropical de baja presión el martes o miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Esta es su trayectoria prevista:

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

CNN Newsource

BE PART OF THE CONVERSATION

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.