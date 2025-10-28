Apple ahora vale US$ 4 billones

Por Lisa Eadicicco, CNN

Apple acaba de unirse a un club exclusivo: se convirtió en una de las pocas compañías que cotizan en bolsa en superar los US$ $4.000.000.000.000 en valor de mercado, junto con las gigantes tecnológicas Nvidia y Microsoft, que alcanzaron ese hito a comienzos de este año.

Las acciones de Apple (AAPL) subieron 0,1 % este martes, continuando una marcada recuperación impulsada por las sólidas ventas del iPhone 17, incluso en China, un mercado clave donde la compañía había tenido resultados inferiores en el pasado.

La tendencia marca un giro la suerte de Apple respecto a principios de año, cuando sus acciones se desplomaron mientras enfrentaba una serie de desafíos: desde los aranceles del presidente Donald Trump hasta los retrasos en productos con inteligencia artificial y la presión para fabricar sus teléfonos en territorio estadounidense. La empresa perdió más de US$ 310.000 millones en valor de mercado en una sola jornada bursátil en abril.

Pero el repunte del gigante tecnológico puede interpretarse como una señal de que el iPhone sigue siendo suficiente para entusiasmar tanto a los consumidores como a Wall Street, incluso mientras la compañía queda rezagada en la carrera por la inteligencia artificial. Aun así, las acciones de Apple acumulan un alza de poco más del 7 % este año, muy por debajo del aumento de 30,7 % registrado en 2024 y del 17 % del mercado general.

El nuevo récord de Apple llega en un año extraordinario para las acciones tecnológicas, ya que el auge de la inteligencia artificial ha llevado a las grandes empresas del sector a nuevos máximos.

Que Nvidia, un proveedor clave de chips de IA, y Microsoft, un actor dominante en el mercado de la computación en la nube, hayan superado a Apple en alcanzar los US$ 4 billones subraya cuán importante se ha vuelto la inteligencia artificial para Wall Street. Las valoraciones récord históricamente habían sido territorio de Apple.

La compañía se convirtió en agosto de 2018 en la primera empresa que cotiza en bolsa en alcanzar una valuación de US$ 1 billón. En agosto de 2020, fue la primera en llegar a los US$ 2 billones, luego cruzó el umbral de US$ 3 billones en enero de 2022, aunque no cerró en ese nivel hasta junio de 2023.

Wall Street ha mostrado gran entusiasmo por aprovechar la tecnología que algunos consideran tan transformadora como el teléfono inteligente o internet, con la inteligencia artificial desempeñando un papel cada vez mayor en ámbitos que van desde el trabajo de oficina hasta la salud y la educación.

Por ahora, sin embargo, el iPhone sigue impulsando a Apple a nuevas alturas.

“Para nosotros está claro que (el director ejecutivo) Tim Cook y su equipo finalmente han logrado el éxito con el iPhone 17, y ahora Wall Street espera la presentación de la gran hoja de ruta estratégica de inteligencia artificial”, escribió el analista Dan Ives, de Wedbush Securities, en una nota publicada el 20 de octubre.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.