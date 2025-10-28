¿Dónde y cuándo tocará tierra el huracán Melissa?

Por Taylor Ward y Chris Dolce, CNN

Se espera que el huracán Melissa toque tierra en el oeste de Jamaica a última hora de la mañana de este martes. Tras cruzar Jamaica, Melissa tocará tierra por segunda vez en Cuba entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, según los pronósticos.

Esto es lo que puede esperar en algunos lugares clave:

En Kingston, Jamaica, las peores condiciones se ven desde la mañana de este martes y permanecerán hasta las 8 p.m., hora de Miami, con ráfagas de viento máximas de entre 113 a 137 km/h y precipitaciones adicionales de entre 20,3 cm a 40,6 cm (cuando el promedio de octubre es de 17,7 cm).

En la zona de Bahía Montego, también en Jamaica, las peores condiciones se ven este martes y hasta las 8 p.m., hora de Miami, con ráfagas de viento máximas de entre 161 a 225 km/h y precipitaciones adicionales de entre 30,5 cm a 50,8 cm (cuando el promedio de octubre es de 16,6 cm).

Y luego llegará a Santiago de Cuba, en Cuba, donde se espera que las peores condiciones comiencen este martes a las 10 p.m. y permanezcan hasta el miércoles a las 10 a.m., hora de Miami, con ráfagas de viento máximas de entre 161 a 193 km/h y precipitaciones adicionales de entre 25,4 cm a 40,6 cm, localmente hasta 63,5 cm (cuando el promedio de octubre es de 19,3 cm).

El huracán Melissa experimentó una intensificación extremadamente rápida, fortaleciéndose a una rara categoría 5 con vientos de 282 km/h y ráfagas más fuertes, convirtiéndose en la tormenta más poderosa del planeta este año.

Jamaica no ha sufrido el impacto directo de un huracán en más de una década, y nunca de uno de categoría superior a 4 en la historia registrada.

De hecho, Melissa amenaza con devastar la infraestructura de Jamaica y aislar a las comunidades de la isla. El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas catastróficas y vientos que podrían causar un colapso estructural total. Melissa ya ha causado la muerte de tres personas en Haití y Jamaica, y de una en la República Dominicana.

