ICE detuvo a más de 3.000 migrantes en Chicago y otras ciudades de Illinois desde el comienzo de la “Operación Midway Blitz”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza de EE.UU. han arrestado a más de 3.000 migrantes en Chicago y en todo Illinois desde el inicio de la “Operación Midway Blitz” de la administración de Trump el 8 de septiembre, informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La nueva cifra representa un aumento significativo con respecto a los más de 1.000 migrantes arrestados en todo el estado entre el 8 de septiembre y el 3 de octubre, según el DHS.

“El DHS lanzó la Operación Midway Blitz en honor a Katie Abraham, quien fue asesinada en Illinois por un inmigrante ilegal delincuente que jamás debió haber estado en nuestro país. Esta operación se centra en los peores inmigrante ilegal delincuentes de Chicago”, declaró el DHS en un comunicado, señalando que entre los arrestados se encuentran “violadores, asesinos y pandilleros”.

La madre de Katie Abraham —la joven de Illinois que, según las autoridades, murió a los 20 años en un atropello y fuga por parte de un hombre que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos— escribió en un artículo de opinión del Chicago Tribune: “El DHS declaró que su operación de control de inmigración en Chicago lleva el nombre de Katie. Pero Katie no habría querido esto”.

“No habría querido que la asociaran con una campaña dirigida a Chicago, una ciudad que no solo amaba, sino que también la hacía sentir segura”, declaró Denise Lorence.

“El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro: ninguna ciudad es un refugio seguro para inmigrantes ilegales delincuentes. Si vienes a nuestro país ilegalmente y violas nuestras leyes, te perseguiremos, arrestaremos, deportaremos y nunca regresarás”, declaró el DHS este martes.

