Lionel Messi reveló qué tiene que pasar para que juegue la Copa Mundial de la FIFA de 2026

La superestrella del fútbol argentino Lionel Messi dijo que espera jugar en la Copa Mundial de la FIFA de 2026, aunque reconoce que su estado físico determinará su papel en la competición.

En una entrevista con NBC News, el jugador de 38 años insinuó que participará en la mayor competición de fútbol del próximo año, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Voy a evaluarlo día a día cuando comience la pretemporada el próximo año con el Inter (Miami) y veré si realmente puedo estar al 100 %, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomaré una decisión”, declaró el ocho veces ganador del Balón de Oro.

“Tengo muchísimas ganas porque es el Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en la cancha es espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la selección, sobre todo en competiciones oficiales, así que ojalá Dios me permita hacerlo una vez más”.

Tras clasificarse para el Mundial del año que viene durante la ventana internacional de septiembre, Messi declaró a los medios que esperaría para tomar una decisión sobre su participación en la competición.

“Como ya dije sobre el Mundial, no creo que juegue otro. Por mi edad, lo más lógico es que no lo consiga”, declaró el ex astro del Barcelona y del Paris Saint-Germain a la prensa tras la victoria por 3-0 sobre Venezuela.

“Pero bueno, ya casi estamos, así que estoy ilusionado y motivado para jugarlo. Como siempre digo, voy día a día, según cómo me siento”, dijo Messi. “Intento sentirme bien y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, lo disfruto, pero cuando no, sinceramente, no lo paso bien, así que prefiero no estar si no me siento bien. Ya veremos”.

Aunque su carrera en clubes está ampliamente condecorada, sobre todo tras una etapa llena de trofeos en el Barça, el éxito internacional se le había escapado hasta 2021, cuando conquistó la Copa América, y en 2022, cuando capitaneó a la Albiceleste a su primera victoria en un Mundial desde 1986, tras una emocionante final contra Francia en Qatar.

El exjugador blaugrana marcó dos goles en la final de 2022, además de marcar su penalti en la tanda desde los 12 pasos, camino a levantar el trofeo más prestigioso del fútbol.

“Fue el sueño de mi vida”, dijo Messi sobre el triunfo.

“También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de haberlo logrado todo a nivel individual y a nivel de equipo con el Barcelona, ​​y creo que ese es el sueño de todo jugador”.

“Cuando le preguntas a un jugador cuál es su sueño, es ser campeón del mundo”.

El argentino ha marcado 114 goles para su país desde que debutó en 2005, y un regreso en la Copa del Mundo de 2026 marcaría su sexta aparición en el torneo.

