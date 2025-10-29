La Fed recorta las tasas de interés por segunda vez este año

Por Bryan Mena, CNN

La Reserva Federal (Fed) recortó este miércoles las tasas de interés por segunda vez este año, en un intento por frenar el aumento del desempleo en Estados Unidos.

Los funcionarios de la Fed votaron a favor de otro recorte de un cuarto de punto porcentual, lo que reduce su tipo de interés de referencia a un rango entre el 3,75 % y el 4 %, el más bajo en tres años.

Es la primera vez desde que se creó el comité de fijación de tipos de la Fed en la década de 1930 que los funcionarios establecen la política monetaria sin contar con un mes completo de datos cruciales sobre el empleo público debido al cierre del Gobierno.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.