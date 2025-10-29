La nueva normalidad de Gaza es una “tregua” sin paz

Análisis de Oren Liebermann, CNN

Cualquiera que haya observado la situación en Gaza el martes podría haber concluido razonablemente que el cese del fuego se había derrumbado.

Fuerzas israelíes en Gaza fueron atacadas con granadas y francotiradores en Rafah, según las FDI, lo que resultó en la muerte de un soldado israelí. En represalia, Israel lanzó ataques devastadores en toda Gaza que mataron a más de 100 personas, según el Ministerio de Salud palestino.

El alto el fuego mediado por EE.UU. parecía haberse desintegrado. Pero para la mañana del miércoles, tanto Hamas como Israel anunciaron que una vez más estaban comprometidos con el acuerdo.

Fue la segunda escalada violenta desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre. Pero, al igual que los combates ocurridos nueve días después, cuando murieron dos soldados israelíes y al menos 36 palestinos, fue breve y terminó en cuestión de horas.

La nueva normalidad de Gaza parece ser un cese del fuego que es tanto frágil como duradero. Una especie de tregua que se mantiene en general pero que puede desaparecer en un instante, solo para restablecerse en cuestión de horas o días.

Hasta la próxima escalada.

Esta situación, entre un conflicto total y una paz integral, no ofrece cierre alguno: los palestinos vivirán con el temor constante de la próxima ola de ataques mortales, mientras que Israel permanecerá perpetuamente al borde de la guerra.

El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio dijo la semana pasada que el alto el fuego “no iba a ser un viaje lineal”. Habría “altibajos” y “giros y vueltas”, afirmó. El vicepresidente J. D. Vance dijo ayer que habría “pequeñas escaramuzas aquí y allá”. Y, sin embargo, ambos se mostraron optimistas respecto a la permanencia del alto el fuego.

El acuerdo fue impuesto en gran parte por la pura fuerza de voluntad del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien contuvo a Israel, mientras los mediadores presionaban a Hamas para que aceptara. Se requerirá un interés continuo de EE.UU. para mantener intacto el acuerdo, especialmente durante la próxima fase, que exige la creación de una fuerza internacional para Gaza y el desarme de Hamas, entre otras tareas difíciles.

La fragilidad del cese del fuego es función del abismo entre lo que el acuerdo ha logrado hasta ahora y lo que aún queda por alcanzar. Los combates han cesado en gran medida. Hamas ha entregado a los rehenes vivos y a más de la mitad de los fallecidos. Israel se ha retirado hasta la línea amarilla que marca la primera posición de retirada dentro de Gaza.

Pero en el actual limbo entre la primera fase del acuerdo, casi completada, y la segunda fase, mucho más difícil, que requiere una retirada más completa y el fin de la guerra, las fuerzas israelíes ocupan más de la mitad del territorio de Gaza.

Según Muhammad Shehada, experto en Gaza del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, ese territorio incluye células aisladas de Hamas atrapadas en túneles y fuera del mando y control de la organización militante. Con recursos limitados y sin conexión con el liderazgo restante de Hamas, cada célula es “una catástrofe en potencia”, dice Shehada.

“Cuanto más cerca estén esos vehículos de las FDI de un túnel o de un escondite de esos militantes desconectados y aislados, o cuanto más se queden sin comida, mayor será la probabilidad de que salgan a combatir contra los soldados israelíes”, dijo Shehada a CNN. “Prefieren morir en combate que morir de hambre o esperar a que las FDI los encuentren”.

Tras la primera gran violación del alto el fuego el 19 de octubre, Hamas emitió un comunicado diciendo que “el contacto con los remanentes de nuestros grupos” en áreas como Rafah “se había cortado desde la reanudación de las hostilidades en marzo”. Son estos “remanentes” los que Shehada califica de “bombas de tiempo”.

“Hamas ni siquiera sabe cuántos quedan vivos”, dijo Shehada.

Israel y Hamas han protagonizado escaladas breves e intensas muchas veces antes de esta guerra. En 2018 y 2019, ambos intercambiaron fuego en rondas de hostilidades que frecuentemente terminaban en un plazo de 48 horas. Pero ahora estas escaladas son casi exclusivamente en una sola dirección, con Israel desatando su poder de fuego sobre Gaza contra un Hamas diezmado y un territorio en ruinas.

Más de 200 palestinos han muerto en Gaza desde que comenzó el cese del fuego, según el Ministerio de Salud palestino, la gran mayoría durante dos días de escalada el 19 y el 28 de octubre. Tres soldados israelíes han muerto en Gaza durante el mismo período.

Yoav Limor, analista militar y de defensa del periódico derechista Israel Hayom, afirma que es inevitable que haya más conflicto, y que será necesaria la participación de EE.UU. para evitar que el acuerdo se desmorone.

“Hamas seguirá siendo Hamas: se fortalecerá y continuará llevando a cabo ataques.

Quien crea que ha cambiado no entiende el movimiento ni la naturaleza de la región”, dijo Limor. “Por eso Washington debe impulsar y avanzar en la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego y trabajar para sacar a Hamas del poder. De lo contrario, la situación podría deteriorarse”.

EE.UU. ha enviado una serie de sus principales funcionarios para monitorear el alto el fuego y comenzar a crear los mecanismos necesarios para la siguiente fase del acuerdo, incluyendo la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza. Es un enorme gasto de capital político, pero ha enviado una señal a Israel – y a la región – de que la Casa Blanca sigue involucrada mientras se resuelven todos los detalles. EE.UU. está decidido a mantener el proceso en marcha, aunque el progreso sea incremental.

A corto plazo, según Limor, “es probable que el alto el fuego mantenga este patrón familiar de violencia y respuesta”. Israel se prepara para un año electoral durante el cual el primer ministro Benjamin Netanyahu será cauteloso de reanudar una guerra total. Hamas también busca una hudna, o período de calma, en el que pueda recuperarse y reconstruirse, dijo.

Romper este patrón de un alto el fuego empañado por escaladas violentas – y evitar que esto se convierta en la nueva normalidad – requiere avances importantes en algunas de las condiciones más difíciles del plan de 20 puntos, incluyendo el desarme de Hamas y la creación de un nuevo gobierno en Gaza.

En una conferencia de prensa el miércoles, el primer ministro de Qatar, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dijo que Hamas estaba dispuesto a ceder el poder en Gaza, aunque reconoció que Doha estaba “tratando de presionarlos a todos para llegar a un punto en el que reconozcan que necesitan desarmarse”.

Dijo que Hamas debe estar listo para pasar a la siguiente etapa del acuerdo.

“Necesitamos asegurarnos de que los palestinos estén seguros y los israelíes estén seguros … crear un horizonte político para el pueblo palestino y crear una agencia palestina que pueda ser la única poseedora de armas”.

Si eso no se logra, israelíes y palestinos permanecerán en el limbo, atrapados en un cese temporal sin paz que no ofrece ninguna perspectiva de solución a largo plazo.

