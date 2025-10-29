“Star Wars” estrena su nueva serie anime producida en Japón
Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español
El anime ha conquistado Occidente en 2025, tal como muestra el éxito en taquilla de las películas “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man: The Movie”. Y ahora Disney aprovecha esa ola al estrenar este miércoles en streaming la nueva temporada de la serie animada “Star Wars: Visions”, hecha en estilo anime y producida completamente por creadores japoneses.
“Star Wars: Visions” es una antología, lo que significa que cada episodio cuenta una historia diferente y no están relacionadas entre ellas. Además, cada episodio está creado por un estudio de animación diferente, por lo que el estilo varía de una entrega a la siguiente.
La primera temporada de “Star Wars: Visions”, estrenada en 2021, fue toda anime, adaptando muchas historias en ambientes del Japón rural de los samurais. La temporada 2 se amplió a estudios de animación de distintos países. Y ahora la tercera temporada, subtitulada “Volume 3”, regresa al anime y tiene como creadores a directores japoneses.
Esta nueva temporada tiene nueve episodios, todos cortometrajes animados, producidos por nueve estudios de anime diferentes: David Production, Kamikaze Douga + ANIMA, Kinema citrus Co., Polygon Pictures, Production I.G, Project Studio Q, TRIGGER, WIT Studio.
Como novedad, “Star Wars: Visions” trae de vuelta a tres personajes vistos en la primera temporada: Ronin, que apareció en el episodio nominado al premio Emmy “The Duel”, el misterioso F. from “The Village Bride”; y la joven aprendiz jedi Lah Kara, de “The Ninth Jedi”.
Los que no figuran en “Star Wars: Visions” son personajes conocidos de la saga, como Luke Skywalker, Darth Vader o Rey, por ejemplo. Aparecen, eso sí, caballeros Jedi, villanos de la orden Sith, robots y soldados imperiales, pero con historias inéditas y muchas veces con guiños a la cultura japonesa, típica del anime.
Los títulos de los episodios son:
- Episodio 1: “The Duel: Payback”. Director: Takanobu Mizuno
- Episodio 2: “The Song of For Wings”. Director: Hiroyasu Kobayashi
- Episodio 3: “The Ninth Jedi: Child of Hope”. Director: Naoyoshi Shiotani
- Episodio 4: “The Bounty Hunters”. Director: Junichi Yamamoto
- Episodio 5: “The Lost Ones”. Director: Hitoshi Haga
- Episodio 6: “Yuko’s Treasure”. Director: Masaki Tachibana
- Episodio 7: “The Smuggler”. Director: Masahiko Ōtsuka
- Episodio 8: “The Bird of Paradise”. Director: Tadahiro “Tady” Yoshihira
- Episodio 9: “Black”. Director: Shinya Ohira
La tercera temporada se inspira en lugares reales de Japón y en sus tradiciones. En el episodio “The Duel: Payback” se recrean las aguas termales del norte de la isla, así como las terrazas flotantes de Kyoto.
