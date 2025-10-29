Trump anuncia que EE.UU. comenzará a probar “inmediatamente” armas nucleares

Betsy Klein, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que instruyó al Departamento de Defensa comenzar a probar armas nucleares estadounidenses “inmediatamente”, en respuesta a las pruebas nucleares de países rivales, un anuncio que ocurre momentos antes de que se reúna con el líder chino Xi Jinping, como se tiene previsto.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que Estados Unidos “tiene más armas nucleares que cualquier otro país,” nombrando a Rusia como segundo y a China “muy lejos en tercer lugar, pero estará a la par en 5 años”.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra a comenzar a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, dijo Trump.

Esto marcaría un cambio importante en la política de Estados Unidos; el país “ha observado una moratoria voluntaria sobre pruebas explosivas nucleares desde 1992”, según la Biblioteca del Congreso.

Trump se encuentra en camino a Busan, Corea del Sur, para su reunión con Xi.

