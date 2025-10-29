Trump y Xi se reúnen por primera vez en seis años mientras el mundo observa hacia dónde irá la guerra comercial

Por Betsy Klein y Simone McCarthy, CNN

El líder de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzaron una reunión histórica en Corea del Sur que podría redefinir la volátil relación entre las dos economías más grandes del mundo y potencias rivales.

Ambos líderes ofrecieron comentarios cordiales cuando sus conversaciones —el primer encuentro cara a cara de los mandatarios en seis años— comenzaron en una base aérea en la ciudad costera de Busan, cerca de donde se lleva a cabo una cumbre internacional.

Trump elogió a Xi como el “gran líder de un gran país” y dijo que pensaba que ambos “tendrían una relación fantástica por un largo período de tiempo”, mientras que el líder chino expresó que era un “gran placer” ver a Trump después de tantos años.

“No siempre estamos de acuerdo, y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando… usted y yo, al frente de las relaciones entre China y Estados Unidos, debemos mantener el rumbo adecuado”, dijo Xi, agregando que ambas naciones podrían “prosperar juntas”.

El mundo observa de cerca si los dos líderes pueden estabilizar la conflictiva relación entre sus países durante la reunión, la cual culmina la visita de cinco días y tres países del presidente de Estados Unidos a Asia.

Durante meses, la economía global se ha visto sacudida por una escalada de aranceles, controles a la exportación y otras sanciones que afectan desde productos de alta tecnología hasta envíos marítimos, mientras Estados Unidos y China han oscilado entre la escalada y la negociación.

En el centro de esas tensiones hay un enorme desequilibrio comercial y los esfuerzos de Estados Unidos para garantizar su seguridad nacional frente a una China cada vez más asertiva, incluyendo la ampliación de restricciones al acceso de China a tecnología avanzada estadounidense, como los semiconductores de última generación necesarios para potenciar la inteligencia artificial.

Sobre la mesa ante los dos líderes, reunidos en la Base Aérea Gimhae de Busan, hay una variedad de temas espinosos, incluidos los aranceles y su desequilibrio comercial, los amplios controles de exportación de China sobre tierras raras, las restricciones estadounidenses al acceso chino a alta tecnología estadounidense y el papel de China en el tráfico ilícito de fentanilo.

Las compras chinas de soja estadounidense, el futuro en Estados Unidos de la popular aplicación de redes sociales TikTok de propiedad china, la guerra en Ucrania, así como Taiwán, también son temas que probablemente estarán en la mesa de los líderes durante sus conversaciones.

Una reunión entre negociadores comerciales de Estados Unidos y China el fin de semana indicó que Trump y Xi podrían acordar un marco para gestionar sus relaciones en el futuro, pero cualquier acuerdo alcanzado será solo un punto de referencia en una rivalidad de grandes potencias espinosa y volátil entre la democracia superpotencia del mundo y una China autoritaria, cuya creciente asertividad militar bajo Xi en los mares de China Oriental y Meridional está inquietando a los aliados de Estados Unidos en la región.

Pero ambas partes consideran que una reunión a nivel de líderes es clave para estabilizar la relación mientras continúan enfrentándose al desafío de cómo estructurar sus lazos económicos.

Un resultado de las conversaciones del jueves que logre eso será un beneficio para China, que busca previsibilidad en sus relaciones con Estados Unidos mientras avanza hacia la autosuficiencia respecto a la alta tecnología estadounidense, y también para Trump, cuya reunión con Xi representa el gran cierre de una gira de acuerdos por Asia.

