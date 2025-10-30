Autoridades rescatan a 80 menores de casa hogar en Ciudad de México

Por Lizbeth Padilla, CNN en Español

Autoridades de la Ciudad de México rescataron a 80 niñas y adolescentes que vivían en el albergue “Casa de las Mercedes”, un centro de asistencia privada destinado a menores víctimas de abuso, violencia familiar o trata de personas.

El operativo se realizó luego de la denuncia de una adolescente de 17 años, quien, según las autoridades, señaló que la directora del lugar, la trasladó de forma irregular a un domicilio donde presuntamente fue obligada a realizar labores domésticas. En ese sitio, también habría sido agredida sexualmente.

Tras la denuncia, las autoridades de Ciudad de México detectaron diversas irregularidades y posibles delitos en la institución. La fiscalía local confirmó la detención de un hombre acusado de violación agravada.

Este hombre es una persona externa a la casa hogar y habría cometido el delito fuera de ella.

Las decenas de menores fueron reubicadas por el gobierno local en otros espacios donde reciben atención médica, psicológica y legal.

CNN buscó a la Casa de las Mercedes, pero no ha tenido respuesta.

El albergue publicó un comunicado en donde negó las acusaciones y respaldó a su directora.

Aseguro qué “difundir información sin fundamento sobre una institución que protege a víctimas de violencia no solo representa una falta ética, sino que pone en riesgo real la integridad física y emocional de quienes buscan reconstruir sus vidas”.

Agregó que responderán “ante cualquier acusación por los canales correctos, de forma transparente, clara y conforme a la ley, reafirmando nuestra disposición permanente a la rendición de cuentas y al diálogo responsable”.

