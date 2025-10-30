Las islas del Caribe se recuperan del devastador impacto del huracán Melissa en su camino hacia el norte

Por Sophie Tanno, CNN

Se están llevando a cabo labores de rescate en todo el Caribe después de que el huracán Melissa azotara la región como uno de los ciclones atlánticos más poderosos en más de 150 años.

Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos han causado destrucción generalizada a lo largo de la trayectoria de Melissa en Jamaica, Cuba y Bahamas.

Melissa se dirige ahora a Bermudas como huracán de categoría 2, donde no tocará tierra, pero causará ráfagas repentinas de fuertes vientos y lluvias a partir de la tarde de este jueves.

Las autoridades de Bermudas han cerrado la Calzada, una vía de transporte que conecta la isla principal con la isla de San David, como medida de precaución. Todas las escuelas y los transbordadores también permanecerán cerrados el viernes, entre otras medidas, por “extrema precaución”, según informó Michael Weeks, ministro de Seguridad Nacional de Bermudas, a Reuters.

El ciclón ha dañado viviendas, provocado graves inundaciones y dejado apagones generalizados, además de obligar a la evacuación de cientos de miles de personas.

Los servicios de emergencia han comenzado las labores de recuperación, despejando carreteras para llegar a las comunidades aisladas que necesitan ayuda, mientras que también se han puesto en marcha diversas iniciativas internacionales.

Se sabe que al menos 30 personas han fallecido, aunque el número total de víctimas podría tardar días o semanas en determinarse.

La isla de Jamaica fue la más afectada, debido a que el huracán Melissa tocó tierra allí el martes en su máxima intensidad, de categoría 5, con vientos máximos sostenidos estimados de 295 km/h (185 mph).

Alfred Hines, de 77 años y residente de Montego Bay, Jamaica, relató cómo tuvo que vadear descalzo el lodo para escapar de la crecida de las aguas. En declaraciones a Reuters el miércoles, dijo: “En un momento dado, el agua me llegaba a la cintura y, unos diez minutos después, me cubría el cuello, así que logré escapar”.

Las autoridades aún no han podido acceder a las zonas más afectadas. Hasta el momento, se han encontrado cuatro cuerpos en la parroquia de St. Elizabeth tras el paso del huracán, según informó una fuente gubernamental a CNN el miércoles.

Tres personas también fallecieron durante los preparativos, pero el Gobierno no ha proporcionado una cifra de muertos desde que el huracán azotó la isla el martes.

Alrededor de 25.000 turistas estaban en Jamaica mientras el país se recuperaba, declaró Dana Morris Dixon, ministra de Educación, Habilidades, Juventud e Información, en un comunicado.

Unas 140.000 personas quedaron aisladas tras el paso del huracán, informó el Gobierno.

En general, la infraestructura del país ha sufrido graves daños y ha quedado “seriamente comprometida”, según Desmond McKenzie, ministro de gobierno local y desarrollo comunitario de Jamaica.

Un equipo de CNN observó a residentes y personal militar empujando más de una decena de ambulancias entre los escombros en la ciudad de Santa Cruz, mientras el convoy médico se dirigía a una zona costera del oeste de Jamaica, que fue duramente golpeada.

Cuba también fue duramente golpeada después de que el huracán tocara tierra allí, el miércoles, como categoría 3. El país sufrió “daños extensos”, según el presidente Miguel Díaz-Canel.

Esto incluyó inundaciones, deslizamientos de tierra, destrucción de propiedades y daños a la infraestructura, particularmente en las regiones orientales de Cuba, donde cientos de comunidades rurales quedaron aisladas. En la provincia de Santiago, al menos 241 comunidades quedaron incomunicadas, informó Reuters.

Más de 735.000 personas fueron evacuadas en Cuba ante la llegada de Melissa.

Mientras tanto, el mayor número de muertos hasta el momento se ha reportado en Haití, donde el huracán no tocó tierra directamente, pero causó daños significativos y al menos 23 muertes debido a graves inundaciones y deslizamientos de tierra. Veinte de estas muertes, incluyendo 10 niños, se debieron a las inundaciones en Petit-Goâve, donde un río crecido se desbordó.

Steven Guadard, residente de Petit-Goâve, declaró a Associated Press que el huracán acabó con la vida de toda su familia.

“Tenía cuatro hijos en casa: un bebé de un mes, un niño de siete años, otro de ocho y un tercero que estaba a punto de cumplir cuatro”, dijo.

El Reino Unido anunció el miércoles el envío del equivalente a US$ 3,3 millones en fondos humanitarios de emergencia. El Gobierno británico también informó que fletaría un número limitado de vuelos para ayudar a los ciudadanos británicos a salir de Jamaica.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró este jueves que Estados Unidos estaba listo para ofrecer ayuda humanitaria inmediata a la población cubana afectada por el huracán. El miércoles, altos funcionarios del Departamento de Estado prometieron una respuesta contundente de EE.UU. ante el huracán.

El embajador de China en Cuba compartió el martes un video en redes sociales donde se observa el transporte de cientos de cajas etiquetadas como “kit familiar” desde un almacén.

Con información de Mitchell McCluskey, Briana Waxman y Karina Tsui, de CNN.