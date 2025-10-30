Trump reduce los aranceles para los productos chinos al 47 %

Por John Liu, CNN

Estados Unidos rebajó el arancel general sobre los productos chinos al 47 %, según anunció el presidente Trump el jueves, tras los avances logrados con China en materia de importaciones de soja, tierras raras y fentanilo.

“Lo hemos reducido… Ya hemos visto las medidas tomadas contra el fentanilo, y están tomando medidas muy enérgicas. Así que lo hemos reducido al 10 %”, dijo Trump a bordo del Air Force One tras reunirse con el líder de China, Xi Jinping, en Corea del Sur.

Trump añadió que la reducción entraría en vigor de inmediato, lo que significa que el arancel general para las exportaciones chinas a Estados Unidos bajaría del 57 % al 47 %.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien acompañaba a Trump durante su rueda de prensa, afirmó que algunos productos específicos seguirían sujetos a aranceles más elevados. “Para algunos productos concretos, el arancel podría llegar al 100 %. Pero, en general, se sitúa en torno al 45 o 47 %”, declaró Greer.

Durante meses, la economía mundial se ha visto sacudida por una escalada recíproca de aranceles, controles a las exportaciones y otras sanciones, mientras Estados Unidos y China han oscilado entre la escalada y la negociación en su guerra comercial.

