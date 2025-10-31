Amarga guerra de acusaciones en Washington mientras el dolor afecta a los estadounidenses necesitados

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El ambiente se torna azul sobre la cúpula del Capitolio. Y el Gobierno está más paralizado que nunca.

Washington despertó el jueves con un atisbo de rara esperanza, al percibirse que los esfuerzos entre bastidores se aceleraban en el Senado para poner fin a un cierre federal que ahora impone un severo dolor a millones de estadounidenses.

Pero el día terminó con los senadores dejando la ciudad para el fin de semana. Se unen así a los miembros de la Cámara de Representantes, a quienes no se ve dentro del Beltway desde hace tanto que ya es difícil recordar cómo lucen.

Lo más irritante es que tanto republicanos como demócratas insisten en que están cumpliendo con sus deberes —cuidar del pueblo estadounidense—, pero que el otro bando está dispuesto a llevar a los ciudadanos comunes al borde del hambre o la enfermedad.

Los demócratas del Senado provocaron el cierre del Gobierno al negarse a extender la financiación federal hasta que los republicanos acepten extender los subsidios mejorados de Obamacare que están por vencer, sin lo cual millones de ciudadanos verán dispararse el costo de la atención médica.

Los republicanos están dispuestos a dialogar, pero solo cuando se reabran las operaciones gubernamentales.

Sus promesas no se toman al pie de la letra, ya que su presidente suele ignorar los términos de los acuerdos y las decisiones constitucionales del Congreso sobre cómo gastar el dinero de los contribuyentes.

El resultado: Los vitales beneficios del SNAP, que ayudan a alimentar a más de 40 millones de personas, están a punto de agotarse. Los empleados federales considerados esenciales han soportado semanas desmoralizantes sin cobrar. Y para sus compañeros con permiso retribuido tampoco son vacaciones: las obligaciones financieras no se detienen solo porque el Gobierno lo haga.

Poco se vislumbra en el horizonte que pueda impedir que el cierre, que ya dura un mes, se convierta la semana que viene en el más largo de la historia.

Ante la falta de avances significativos, los legisladores, consternados, pasaron el día desahogándose e intercambiando insultos.

Los demócratas acusaron a los republicanos de dejar morir de hambre a los niños. El vicepresidente J.D. Vance acusó a los demócratas de ejercer una presión extrema sobre los controladores aéreos, insinuando que estaban poniendo en riesgo la seguridad del espacio aéreo nacional.

Y el presidente Donald Trump —quizás el único con la capacidad de cambiar el panorama político y poner fin al cierre del Gobierno— no se pronunció hasta una publicación nocturna en la que instaba a los senadores republicanos a abolir la obstrucción parlamentaria para resolver el estancamiento en la financiación.

La senadora republicana de Virginia Occidental, Cynthia Lummis, afirmó que quedarse en la ciudad durante el fin de semana “será una pérdida de tiempo”.

El senador demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker, declaró a Dana Bash de CNN que estaba conmocionado “por el nivel de crueldad” demostrado por sus colegas republicanos.

El senador demócrata disidente de Pensilvania, John Fetterman, está harto de todos. “Lo que ha ocurrido aquí durante el último mes ha sido un fracaso absoluto”, declaró Fetterman a CNN . También se quejó de las tácticas de su propio partido. “Ni siquiera podemos ponernos de acuerdo y reabrir el Gobierno”, afirmó.

Los demócratas podrían tener cierta razón al argumentar que los republicanos, con sus políticas de salud y sus constantes intentos por derogar Obamacare, prepararon el terreno para esta crisis.

Pero los republicanos también pueden señalar la gran contradicción de la estrategia demócrata: el cierre del Gobierno se ha convertido en una prueba para determinar qué grupo de estadounidenses desfavorecidos está sufriendo más: aquellos que corren el riesgo de perder su cobertura médica o aquellos que no tienen suficiente para comer.

Los cierres gubernamentales suelen terminar cuando un partido no puede soportar el costo político de mantener el Gobierno paralizado.

En muchos sentidos, estos enfrentamientos son maniobras políticas en Washington que pueden definir el rumbo de las presidencias y los Congresos.

Pero el hecho de que ya haya pasado un mes y ninguna de las partes esté dispuesta a ceder es también síntoma de un sistema político disfuncional y de un Congreso incapaz de cumplir con su función constitucional básica de financiar al Gobierno.

Y cualquier victoria para cualquiera de los dos partidos en este momento será pírrica, ya que se basará en el sufrimiento de los ciudadanos.

Una jueza federal de Boston está haciendo lo que el poder judicial parece hacer con frecuencia últimamente: intervenir donde el Congreso ha fallado.

La magistrado de distrito estadounidense Indira Talwani indicó que intervendrá en la disputa sobre la negativa del Gobierno de Trump a utilizar miles de millones de dólares en fondos de emergencia para financiar los cupones de alimentos del programa SNAP.

“En este momento, el Congreso ha destinado dinero a un fondo de emergencia para una emergencia, y me resulta difícil entender cómo esto no es una emergencia cuando no hay dinero y mucha gente necesita sus beneficios del SNAP”, dijo Talwani en el tipo de inglés sencillo que los legisladores parecen abandonar cuando llegan a Washington.

“La idea de que vayamos a tomar la medida más drástica, que es no solo reducir el presupuesto sino eliminarlo por completo, parece lo más alejado” de la intención del Congreso, dijo Talwani. “No vamos a dejar que todos mueran de hambre”.

A veces, en Washington, la hora más oscura es la que precede al amanecer.

Así que quizá exista la posibilidad de que la retórica agresiva sea una cortina de humo que permita a todos desahogarse antes de llegar a un acuerdo.

Pero hay otra característica del Washington moderno que puede ser más apropiada en este momento: la forma en que el desastre siempre tiene que estar a punto de ocurrir antes de que dos partidos enfrascados en sus extremos ideológicos encuentren un resquicio de terreno común.

Pero en algún momento, este cierre terminará. Tiene que terminar.

Si el desenlace no llega de la mano de un presidente que descubra un imperativo moral o político para cumplir su promesa de la convención de 2016, “Solo yo puedo arreglarlo”, puede surgir de una maniobra creativa en el Senado en la que los republicanos den cobertura política a un puñado de senadores demócratas para que voten a favor de romper la obstrucción parlamentaria y reabrir el Gobierno.

El líder de la mayoría, John Thune —quien el miércoles dejó de lado su habitual compostura para arremeter contra los demócratas en un discurso en el Senado— expresó un atisbo de esperanza al afirmar que esta semana se había registrado un aumento en las conversaciones bipartidistas. “Tenemos miembros de ambos partidos que siguen dialogando”, declaró a la prensa.

Pero Thune aún no tiene el margen político para ofrecer a los demócratas las garantías concretas que necesitan. “Cuando estén dispuestos a aportar los votos necesarios para reabrir el Gobierno, hablaremos”, dijo, reiterando el punto conflictivo.

Un posible escenario de desenlace es que el Senado podría difuminar el orden de cuándo se reabre el Gobierno y cuándo se inician conversaciones serias sobre los subsidios de Obamacare. Pero saber cómo podría terminar algo eventualmente es más fácil que llegar allí.

Por lo tanto, ante la falta de progreso, cada uno tuvo que llenar el vacío.

“Hoy comenzamos el día 30 del cierre del gobierno por parte de los demócratas”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Louisiana. “Hay millones de estadounidenses… que se preparan para más sufrimiento y dificultades”.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, acusó a la administración de ejercer “violencia política” al negarse a extender los subsidios de Obamacare mientras ofrecía un rescate de US$ 20.000 millones al presidente de Argentina, Javier Milei, amigo de Trump y partidario de MAGA.

El senador republicano John Barrasso, de Wyoming, afirmó que no le preocupaba su propio viaje en avión a pesar del caos en el control del tráfico aéreo, pero sí le preocupaban los vuelos de miles y miles de personas. Utilizando metáforas relacionadas con el transporte, acusó a los demócratas de estar “totalmente descarrilados”.

Y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, siguió su advertencia del miércoles de que Trump “es un político vengativo, sin corazón y un hombre despiadado” acusando a los republicanos de traer “el espectro del desastre financiero” sobre los estadounidenses, incluso en los estados republicanos, por el tema de la atención médica.

No es precisamente prometedor.

Pero Thune declaró a los periodistas: “Siempre soy optimista. ¿Y ustedes no?”.

Esa es una pregunta difícil, senador.

