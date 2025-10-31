El director del FBI afirma que evitaron un “posible ataque terrorista” durante el fin de semana de Halloween
Por Holly Yan, CNN
El FBI evitó un posible ataque terrorista durante el fin de semana de Halloween, según publicó el director Kash Patel en X este viernes.
“Esta mañana, el FBI frustró un posible ataque terrorista y arrestó a varios individuos en Michigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween. Pronto habrá más detalles”, decía la publicación de Patel.
“Gracias a los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden de todo el país que velan por nuestra seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que hacen posible nuestra misión de defender la patria”.
Noticia en desarrollo.
