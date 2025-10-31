Las 5 cosas que debes saber este 31 de octubre: Doral, Trump y Xi, cometa 3I/ATLAS y Kamala Harris

CNN Español

Alerta en países de Sudamérica tras la masacre en Río de Janeiro. Kamala Harris habla abiertamente sobre su "complicada" relación con Biden. ¿Por qué es tendencia el cometa 3I/ATLAS?

Doral, antes símbolo del éxito venezolano en Florida, vive hoy una crisis marcada por el miedo a las redadas de ICE y las deportaciones en el marco de la dura política inmigratoria del Gobierno de Trump. Las ventas caen, los restaurantes se vacían y el mercado inmobiliario se paraliza. La “Doralzuela” próspera se convierte en reflejo del nuevo éxodo venezolano en EE.UU.

El presidente Donald Trump hizo una concesión extraordinaria en su histórico acuerdo con el líder de China, Xi Jinping, el jueves: a cambio de promesas de que Beijing tomará medidas enérgicas contra el fentanilo, Estados Unidos reducirá en un 10 % los aranceles que aplica a los productos chinos. Pero la reducción arancelaria también representa un riesgo considerable. Análisis.

Autoridades de Argentina y Paraguay activaron medidas de prevención en el resguardo de fronteras tras el sangriento operativo del martes contra el grupo narcotraficante Comando Vermelho en Río de Janeiro, que dejó más de un centenar de muertos.

Las constantes amenazas nucleares de Rusia parecen haber hecho eco finalmente en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump ordenó reanudar las pruebas de armas nucleares de Estados Unidos. Lo que quizá el Kremlin pretendía como una estrategia para fortalecer sus argumentos sobre Ucrania puede haber sumido al mundo en una nueva era peligrosa e impredecible. Análisis.

Tras casi un mes de cierre del Gobierno, la inminente suspensión de las ayudas alimentarias federales en noviembre podría poner a millones de estadounidenses en riesgo de pasar hambre. Por esta razón, los bancos de alimentos y otras organizaciones benéficas de todo el país se enfrentan a un panorama sombrío.

¿Qué factor contribuyó a que el huracán Melissa alcanzara la categoría 5 antes de tocar tierra?

A. La baja presión atmosférica en el Pacífico

B. Las corrientes frías del Atlántico Norte

C. Las temperaturas extremadamente cálidas del mar Caribe

D. Los vientos secos provenientes del Sahara

Por qué es tendencia esta semana el cometa 3I/ATLAS

3I/ATLAS es un cometa interestelar, de ahí su nombre. Esto significa que se originó fuera de nuestro sistema solar y que actualmente está viajando a través de él.

El hermano del rey Carlos, Andrés, será despojado del título de “príncipe” y desalojado de la mansión real

El rey Carlos del Reino Unido inició un proceso para despojar a su hermano Andrés de sus títulos y le ha notificado que debe mudarse de su mansión, informó el jueves el Palacio de Buckingham. ¿Es demasiado tarde?

“No es barato mudarse”: esta pareja de EE.UU. se mudó dos veces a Latinoamérica antes de establecerse en Bulgaria

Los estadounidenses Maureen Thomson y Jeremy Myers se trasladaron a Bulgaria el año pasado, después de haber vivido primero en México y Ecuador. Así fue su experiencia.

7.500

El Gobierno de Trump restringirá el número de refugiados que admite anualmente en el país a 7.500 y serán en su mayoría sudafricanos blancos.

“Le tengo mucho cariño, (pero) hubo ocasiones, sobre las que he sido muy sincera, en las que me decepcionó profundamente y, francamente, me enfadó”

— La exvicepresidenta Kamala Harris habló en una entrevista publicada el jueves sobre su “complicada” relación con el expresidente Joe Biden.

Ofrenda monumental en Ciudad de México: un homenaje a diosas prehispánicas

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró una monumental ofrenda en el Zócalo de la capital. Miles de personas se dieron cita en la icónica plaza para disfrutar de esta celebración llena de color y espiritualidad.

