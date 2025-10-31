Las sequías más largas en la historia de la Serie Mundial de la MLB: los Blue Jays quieren acabar con la suya

Por Edgar Aviles, CNN en Español

La palabra “maldición”, en el deporte, está ligada a sequía de títulos; e incluso los equipos que reciben la etiqueta de estar “malditos” llegan a ser objeto de burla y risa entre los aficionados.

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) no son ajenas a estas sequías porque, de hecho, las maldiciones más largas y famosas se han dado en este deporte. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio también se rompieron las ausencias de títulos más largas de la historia.

En 2016, los Cubs de Chicago terminaron con una falta de campeonato de 108 largos años que, hasta la fecha, sigue siendo la más grande de la historia de la MLB.

En 2004, los Red Sox de Boston cortaron una racha de 86 temporadas sin levantar el Trofeo del Comisionado, la segunda sequía más larga de la historia.

Los Rangers de Texas son otro de los equipos que rompió su sequía de títulos este milenio. La franquicia no sabía lo que era ser campeón de la MLB desde su fundación en 1961 con el antiguo nombre de los Senators de Washington. Fue hasta 2023 que alzó el Trofeo del Comisionado y finalizó con una carencia de 62 años.

Seis años antes, los Astros de Houston acabaron con una hambruna de campeonato de 55 años.

La racha activa más grande sin una Serie Mundial le pertenece a los Guardians de Cleveland, quienes llevan 77 campañas sin ser monarcas. Además, es la tercera racha más larga de la historia.

A esta sequía le siguen tres rachas activas con el mismo número de años sin levantar el Trofeo del Comisionado. Los Brewers, Padres y Mariners no han probado el sabor del campeonato en 57 temporadas. De hecho, Milwaukee, San Diego y Seattle nunca han sido campeones.

Este año, los Blue Jays de Toronto buscan romper una maldición de 32 años sin ser campeones contra los Dodgers, su rival en el Clásico de Otoño.

No hay que ir tan lejos. La franquicia de Los Ángeles quebró exactamente una racha de 32 temporadas sin ser el mejor de la liga en 2020. Quizá el 32 es el número de la suerte para Toronto y tal vez los Dodgers están en el destino para que los Azulejos vuelvan a ser monarcas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.