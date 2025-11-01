Apuñalan a varias personas en un tren en Inglaterra, informa la policía

Por Jonny Hallam, CNN

Dos personas fueron arrestadas después de que varias personas fueran apuñaladas en un tren de pasajeros en Cambridgeshire, Inglaterra, este sábado, según la Policía.

Agentes de la Policía de Transporte Británica (BTP) estuvieron en la escena en la ciudad de Huntingdon.

En una publicación en redes sociales, la BTP dijo: “Actualmente estamos respondiendo a un incidente en un tren hacia Huntingdon donde varias personas han sido apuñaladas”.

La estación de Huntingdon está cerrada tras el incidente.

La compañía ferroviaria que opera los trenes en la East Coast Mainline, London North Eastern Railway (LNER), emitió un comunicado en X:

“Estamos experimentando una gran interrupción en toda la ruta de LNER”, dijo la compañía ferroviaria.

“Los servicios de emergencia están atendiendo un incidente en la estación de Huntingdon; todas las líneas están bloqueadas”, añadió LNER.

“Nuestro consejo es ‘No viaje’. Por favor, aplace su viaje si puede”, dijo la compañía.

