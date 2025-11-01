Los Dodgers de Los Ángeles ganan la Serie Mundial tras dramática victoria en el Juego 7

Por CNN

Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-4 a los Blue Jays de Toronto en el estadio Rogers Center de Toronto este domingo, para ganar la Serie Mundial en un dramático Juego 7 que se extendió a 11 entradas.

Los Angeles Dodgers lograron una de las remontadas más increíbles en la historia de la Serie Mundial para ganar la Serie Mundial 2025.

Perdiendo 4-3 en la novena entrada, un jonrón del venezolano Miguel Rojas empató el juego y llevó el partido a entradas extra. Un jonrón de Will Smith en la parte alta de la undécima entrada dio la ventaja definitiva.

Es la primera vez en 25 años que un equipo gana títulos consecutivos de la Serie Mundial.

