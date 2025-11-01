Millones de estadounidenses podrían enfrentar retrasos para cupones de alimentos SNAP. ¿Quiénes dependen del programa?

Por Tami Luhby, Alex Leeds Matthews y Kate Carroll, CNN

Dos jueces federales dictaminaron que el Gobierno de Trump debe recurrir a miles de millones de dólares en fondos de emergencia para cubrir al menos parcialmente los beneficios de cupones de alimentos en noviembre. Aun así, millones de estadounidenses podrían enfrentar retrasos en sus beneficios, que estaban programados para ser distribuidos este sábado pero fueron interrumpidos por el cierre del Gobierno.

Cerca de 42 millones de personas —o aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses— recibieron cupones de alimentos en mayo, según los últimos datos del USDA.

Aproximadamente 3 millones de personas debían recibir sus cupones de alimentos el 1 de noviembre, según estimaciones de Code for America, que trabaja con gobiernos de todos los niveles para mejorar el acceso a la asistencia alimentaria y otros programas de protección social. Esa cifra aumenta a unos 13,7 millones para el 5 de noviembre y 26,6 millones para el 10 de noviembre. Los beneficiarios restantes están programados para recibir sus beneficios de noviembre después de esa fecha.

En general, el 12 % de la población estadounidense depende de SNAP para la asistencia alimentaria. La participación en SNAP varía ampliamente en Estados Unidos, con las proporciones más altas en Nuevo México, Louisiana y el Distrito de Columbia.

Según un análisis del USDA, casi cuatro de cada cinco hogares en el año fiscal 2023 incluían a un niño, un adulto mayor o una persona con discapacidad (no de la tercera edad).

Los hogares con niños, una persona mayor o una persona no mayor con discapacidad recibieron el 83 % de los beneficios SNAP en el año fiscal 2023, según el USDA.

Entre los beneficiarios, aproximadamente el 39 % eran niños, mientras que el 20 % eran personas mayores y el 10 % eran personas no mayores de edad con discapacidad.

Los hogares reciben, en promedio, alrededor de US$ 350 al mes en beneficios SNAP.

Casi tres cuartas partes de los hogares que dependen de los beneficios para comprar alimentos tienen un ingreso inferior al 100 % del nivel federal de pobreza.

La asistencia no vence al final de cada mes, pero los beneficiarios suelen usar todos los fondos en el mes en que los reciben, dijo Lauren Bauer, investigadora en estudios económicos en la Institución Brookings.

Desafortunadamente, no hay muchas buenas alternativas a los cupones de alimentos.

Los estadounidenses pueden recurrir a bancos de alimentos y otros programas comunitarios de asistencia alimentaria, pero estos grupos han estado bajo presión debido al aumento de los precios de los alimentos y a una mayor demanda en los últimos años.

“El cierre añade otra capa de presión a un sistema de ayuda alimentaria de emergencia ya sobrecargado”, dijo Celia Cole, CEO de Feeding Texas, la asociación estatal de bancos de alimentos, en un comunicado, señalando que más de 3,5 millones de tejanos reciben cupones de alimentos.

Los estados no tienen suficiente dinero para cubrir US$ 8.000 millones en beneficios mensuales de cupones de alimentos, aunque varios han dicho que reforzarán sus programas de asistencia alimentaria el próximo mes.

Varios estados han dicho que invertirán millones de dólares en sus programas de alimentos de emergencia, pero en la mayoría de los casos será mucho menos que los desembolsos federales habituales.

