Trump acaba de arruinar la estrategia de los líderes republicanos sobre el cierre del Gobierno de EE.UU.

Análisis por Aaron Blake, CNN

Tras casi un mes de cierre del Gobierno, el presidente Donald Trump, que se había mantenido notablemente callado, finalmente intervino con una propuesta para ponerle fin.

Los líderes republicanos del Congreso probablemente desearían que no lo hubiera hecho.

Trump instó este jueves a los republicanos a poner fin al cierre del Gobierno invocando la llamada “opción nuclear” , es decir, eliminando la obstrucción parlamentaria y el umbral de 60 votos en el Senado.

Esto permitiría a los conservadores aprobar leyes con votaciones partidistas en el Senado, controlado por el Partido Republicano.

“DEBIDO A QUE LOS DEMÓCRATAS SE HAN VUELTO COMPLETAMENTE LOCOS, LA ELECCIÓN ES CLARA: ¡INICIAR LA ‘OPCIÓN NUCLEAR’, ELIMINAR LAS MANIOBRAS DE OBSTRUCCIÓN Y HACER A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!”, escribió Trump en Truth Social.

Que Trump proponga esto no resulta del todo sorprendente. lleva años instando ocasionalmente a los líderes republicanos a eliminar la obstrucción parlamentaria.

Tampoco es muy probable que proporcione una salida real al cierre del Gobierno. Esos mismos líderes republicanos se han negado sistemáticamente a las súplicas de Trump anteriormente y han rechazado esta idea repetidamente en las últimas semanas.

Ni siquiera está claro si suficientes senadores votarían a favor de tal cambio si los líderes republicanos lo aceptaran.

En la práctica, se trata de una intervención inútil del presidente.

Pero sí importa en un sentido: Trump, una vez más, se inmiscuye en este tipo de conversaciones de una manera totalmente contraproducente para su partido. Y esto se ha convertido en una tendencia.

El problema en este caso es que legitima el argumento de los demócratas de que los republicanos podrían poner fin al cierre del Gobierno cuando quisieran. Y eso podría dificultarles a los republicanos eludir la responsabilidad que se les ha atribuido.

Resulta bastante llamativo cómo los estadounidenses siguen culpando más a los republicanos que a los demócratas por el cierre gubernamental, a pesar de que son los demócratas quienes buscan la concesión (es decir, una extensión de los subsidios ampliados de Obamacare).

Una encuesta del Washington Post y ABC News publicada este jueves mostró que el 45 % de los estadounidenses culpaba principalmente a Trump y al Partido Republicano, frente al 33 % que responsabilizaba a los demócratas.

Para que quede claro, la idea de que los republicanos podrían poner fin al cierre del Gobierno cuando quisieran es una simplificación excesiva.

Sí, solo necesitan la mayoría en el Senado para eliminar la obstrucción parlamentaria. Pero existen muchísimas razones para evitar recurrir a esa medida extrema.

Y los líderes republicanos las han señalado durante semanas, haciendo hincapié en lo que temen que los demócratas podrían hacer sin ese umbral de 60 votos si recuperan el control de la cámara.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, calificó a principios de este mes la obstrucción parlamentaria como “un baluarte contra muchas cosas realmente malas que le están sucediendo al país”. (Su portavoz declaró el viernes que la postura del líder “no ha cambiado”).

El también líder republicano del Senado, John Barrasso, de Wyoming, argumentó que eliminar la obstrucción parlamentaria permitiría a los demócratas convertir a Puerto Rico y al Distrito de Columbia en estados, con dos senadores cada uno, y ampliar el número de magistrados de la Corte Suprema.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que esto significaría que “no habría ningún obstáculo ni impedimento para convertirnos en un país comunista”.

Pero ahora Trump está legitimando la culpabilización de su propio partido por el cierre del Gobierno, porque no habrán hecho lo que él les ordenó.

Y si eres republicano en el Congreso, probablemente ya tengas una sensación de déjà vu.

Eso se debe a que Trump hace este tipo de cosas con frecuencia, especialmente durante los debates sobre el cierre del Gobierno.

A principios de 2018, Trump contradijo la declaración de su propia portavoz en apoyo de una resolución de continuidad a corto plazo, exigiendo a última hora que se eliminara una prórroga del Programa de Seguro Médico para Niños.

Unas semanas más tarde, Trump dio otro giro inesperado a última hora, exigiendo concesiones en materia de inmigración que anteriormente no habían sido un punto central de los esfuerzos de los líderes.

En diciembre, antes de jurar su segundo mandato en enero, Trump y Elon Musk volvieron a sembrar la discordia legislativa.

Los líderes republicanos habían negociado un acuerdo bipartidista para evitar el cierre del aparato estatal. Pero entonces Musk lo criticó duramente en X. Trump se unió a él y complicó aún más las cosas, exigiendo repentinamente un aumento del techo de la deuda que no se había contemplado en las negociaciones.

Trump ha provocado regularmente dolores de cabeza a los republicanos del Congreso en estas situaciones, hasta tal punto que ocasionalmente reconocen públicamente su frustración.

A principios de 2018, el entonces líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, prácticamente le suplicó a Trump que se involucrara en el proceso y ofreciera alguna orientación. “En cuanto sepamos qué pretende, me convenceré de que no estamos perdiendo el tiempo”, declaró entonces el republicano de Kentucky.

Después de que Trump lanzara una granada de última hora en el proceso en diciembre, el senador Kevin Cramer dijo estar “muy frustrado”.

Cuando Manu Raju, de CNN, le preguntó al republicano de Dakota del Norte si deseaba que Trump hubiera comunicado sus exigencias antes, Cramer respondió secamente: “Sí, quiero decir, tal vez no lo había pensado hasta hoy. Pero sí, eso habría sido muy útil”.

Nada de esto significa que la tardía entrada de Trump en el debate sobre el cierre del Gobierno vaya a ser un punto de inflexión.

Quizás los líderes republicanos logren hacerle ver a Trump que esta estrategia no es particularmente útil —como parece que han hecho con otros republicanos que ocasionalmente la sugirieron— y él la abandone.

Pero su exigencia en las redes sociales, como mínimo, ha puesto a los republicanos en la incómoda posición de tener que explicar por qué no intentan hacer lo que técnicamente está en su poder para poner fin al cierre gubernamental.

Y ya estamos viendo cómo los republicanos intentan desviar la atención de este tema.

“Lo que están viendo es una expresión de la ira del presidente ante la situación”, manifestó Johnson el viernes.

Tal vez, pero la mayoría de los presidentes no arremeten contra su partido ni debilitan su poder de negociación simplemente porque se sienten frustrados.

