Trump sobre el expríncipe Andrés: “Me siento mal por la familia”

El presidente de EE.UU. Donald Trump expresó consternación por la situación de la familia real británica días después de que Andrés fuera despojado de sus títulos, diciendo el domingo que los Windsor habían sufrido “algo terrible”.

“Me siento muy mal”, dijo Trump en el Air Force One mientras regresaba a Washington desde el sur de Florida.

Andrés, antes príncipe y duque de York, es ahora Andrés Mountbatten-Windsor después de que el rey Carlos III ordenara retirar sus títulos tras un creciente escándalo relacionado con los vínculos de Andrés con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Carlos también desalojó a Andrés de la mansión de 30 habitaciones donde vivía sin pagar alquiler en Windsor Great Park, ofreciéndole en cambio alojamiento en la finca privada de Sandringham en Norfolk.

Trump, cuyos propios vínculos con Epstein han sido objeto de escrutinio, no profundizó demasiado en los detalles del caso. La mujer que acusó a Andrés de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente, Virginia Giuffre, fue reclutada para el círculo de Epstein cuando trabajaba en el club Mar-a-Lago de Trump.

Trump, consultado el domingo sobre el caso de Andrés, pareció apenado en nombre de la familia real por haber soportado el escándalo.

“Quiero decir, es algo terrible lo que le ha pasado a la familia. Ha sido una situación trágica, y es una lástima”, dijo Trump. “Quiero decir, me siento mal por la familia”.

