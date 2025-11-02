Al menos cuatro muertos tras un potente sismo de magnitud 6,3 en el norte de Afganistán

Por Masoud Popalzai y Catherine Nicholls, CNN

Un potente terremoto de magnitud 6,3 sacudió las cercanías de una de las ciudades más grandes del norte de Afganistán, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Informes preliminares indican que el sismo ocurrió a una profundidad de 28 kilómetros cerca de la ciudad de Mazar-i-Sharif – la capital de la provincia de Balkh y una de las ciudades más pobladas del norte de Afganistán – y la localidad de Khulm, en las primeras horas de la mañana del lunes, hora local.

Hasta el momento, al menos cuatro personas han sido confirmadas muertas, según Haji Zaid, portavoz del gobernador de Balkh. “Hemos sufrido pérdidas humanas y materiales, muchas personas han resultado heridas y los informes hasta ahora confirman la muerte de cuatro personas”, dijo.

Los modelos del USGS estiman que el temblor podría causar cientos de muertes.

“Varias provincias del país fueron sacudidas una vez más por un fuerte terremoto alrededor de la 1 de la madrugada (3:30 p.m. ET del domingo)”, dijo la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán en un comunicado compartido con CNN.

El terremoto también se sintió en regiones de Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, tres países que limitan con el norte de Afganistán, informó el USGS.

El terremoto causó graves daños a la Mezquita Azul en Mazar-i-Sharif, según Zaid.

Imágenes en redes sociales geolocalizadas por CNN muestran escombros esparcidos en el suelo fuera de la mezquita. Se cree que el sitio es el lugar de descanso de Hazrat Ali, el cuarto califa del islam y yerno del profeta Mahoma.

El sistema PAGER del USGS emitió una alerta naranja, que predice pérdidas económicas y humanas después de terremotos.

“Es probable que haya numerosas víctimas y que el desastre sea potencialmente generalizado. En el pasado, eventos con este nivel de alerta han requerido una respuesta a nivel regional o nacional”, indicó la agencia.

Una residente de Mazar-i-Sharif dijo a CNN que su familia “se despertó aterrorizada” tras el sismo, y relató que sus hijos bajaron “corriendo las escaleras gritando” cuando ocurrió.

“Nunca había experimentado un terremoto tan fuerte en mi vida”, dijo Rahima, exprofesora, quien añadió que se rompieron algunas de sus ventanas y se dañó el yeso de algunas paredes.

“Estoy feliz de que mi casa sea de concreto en la ciudad”, dijo a CNN. “No sé si las casas de barro en las afueras han sobrevivido a este terremoto”.

En agosto, al menos 800 personas murieron y más de 2.800 resultaron heridas después de que un terremoto de magnitud 6,0 ​​causara daños generalizados a lo largo de una zona montañosa de provincias del este de Afganistán.

La región fue afectada por al menos cinco réplicas, la más fuerte de magnitud 5,2, en las horas posteriores al terremoto inicial, según el USGS.

En octubre de 2023, otro terremoto de magnitud 6,3 tuvo lugar en el oeste de Afganistán, y dejó un saldo de más de 2.000 muertos.

