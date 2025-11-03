Gobernador de Michoacán dice que hay “indicios” de que el crimen organizado está detrás del asesinato de Carlos Manzo

Por EFE

El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó este lunes que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el sábado, “sabía” que asumía “un riesgo por su lucha contra la delincuencia”.

Además, el gobernador informó en conferencia de prensa que existen indicios de que la delincuencia organizada está detrás del crimen perpetrado la noche del sábado durante un evento público del Día de Muertos.

“(Manzo) sabía todos los días que asumía un riesgo por su lucha contra la delincuencia”, señaló el gobernador, al lamentar el asesinato del alcalde, a quien describió como “joven, echado para adelante, valiente, decidido y humano”.

Cuestionado sobre la agrupación criminal detrás de la ejecución a tiros, Ramírez Bedolla indicó que aunque se cuenta con “indicios”, como el arma homicida, no se darán más detalles hasta tener “la certeza” del grupo responsable.

“Porque si bien es cierto que el autor material fue abatido en el acto, hay actores intelectuales y hay grupo de la delincuencia organizada atrás de este homicidio”, apuntó.

Por su parte, el Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña expuso que el ataque fue “planeado”, pues se cuenta con videos de cámaras de vigilancia siguiendo al agresor antes de cometer el crimen.

No obstante, precisó que el agresor material, quien fue abatido tras disparar siete veces contra el alcalde, no ha sido identificado y se presume que era menor de edad.

“Hubo una planeación del homicidio, en el que intervinieron al menos dos personas”, indicó el Fiscal.

El gobernador Ramírez Bedolla prometió “justicia” y trabajar “para que los responsables paguen ante la ley” por el crimen que ha conmocionado a la población en Michoacán, generando intensas protestas en los últimos días.

Sobre las protestas, indicó que las de naturaleza “pacífica” son “legítimas y perfectamente entendibles”, pero consideró que pueden ser “aprovechadas por intereses, grupos y en minutos se pueden volver violentas”, como ocurrió el domingo en el Palacio de Gobierno estatal.

Las manifestaciones continúan este lunes en Michoacán, convocadas por estudiantes, bajo la exigencia de paz y justicia, en Uruapan y Morelia, capital de Michoacán.

Con playeras blancas y sombreros, en alusión al alcalde quien fundó el movimiento independiente ‘El Sombrero’, los jóvenes marcharon por las calles, sin reportes de violencia.

Carlos Manzo gobernó el municipio de Uruapan desde el 1 de septiembre de 2024, siendo el primer alcalde independiente en esta localidad.

