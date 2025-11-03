Perú rompe relaciones diplomáticas con México por otorgar asilo a quien fuera la primera ministra de Pedro Castillo

Por CNN en Español

El Gobierno de Perú anunció este lunes que rompió relaciones diplomáticas con México, luego de que este país otorgara asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez.

“El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, dijo en una rueda de prensa el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela.

El canciller señaló que México ha difundido “una versión tendenciosa e ideologizada” del supuesto intento de “golpe de Estado” contra Pedro Castillo en 2022.

A través de Twitter, la presidencia peruana respaldó la decisión del canciller y señaló que la medida responde a “la intervención reiterada del gobierno mexicano en los asuntos internos de nuestra nación”.

Noticia en desarrollo.