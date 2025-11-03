Real Madrid vs. Liverpool, por la Champions League: previa, posibles alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Comienza una nueva jornada de la Champions League y uno de los dos partidos estelares de la cuarta fecha tiene a dos pesos pesados: Real Madrid y Liverpool, que entre los dos suman 21 títulos en esta competencia.

Será, sin embargo, un duelo entre dos conjuntos que atraviesan momentos completamente diferentes.

En una esquina estará el Merengue, que tendría una temporada perfecta de no ser por la goleada recibida en su visita al Atlético de Madrid por LaLiga. La derrota fue apenas un golpe para los dirigidos por Xabi Alonso, que desde entonces solo conocen victorias, van líderes del torneo español y llegan entonados tras los triunfos en casa contra el Barcelona por el certamen doméstico y ante la Juventus por la Liga de Campeones.

El Madrid marcha con puntaje ideal en la carrera por la Orejona y es uno de los cinco líderes, junto al París Saint-Germain, Bayern Munich, Inter y Arsenal. Un triunfo en Inglaterra este martes podría empezar a encarrilar su clasificación entre los ocho mejores, aunque una derrota podría complicarlo, pensando que aún debe jugar contra el Manchester City.

Los blancos no podrán contar con el argentino Franco Mastantuono, a quien una pubalgia lo obligó a pasar por la enfermería donde ya están Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger.

En la otra esquina está un equipo golpeado, aunque no noqueado. El Liverpool gastó US$ 500 millones en la última ventana de fichajes y comenzó la temporada como para ganarlo todo, aunque llegó a noviembre en medio de una crisis futbolística que hasta puso a su entrenador, Arne Slot, en la cuerda floja.

Los Reds perdieron seis partidos de los últimos ocho, quedando en puestos de repechaje en la Champions League, terceros en la Premier League a siete unidades del líder y eliminados de la Carabao Cup. Ahora, enfrentan dos partidos seguidos en Anfield que pueden ser claves, ya que si suman los seis puntos en juego podrían volver al lote de los mejores ocho en el torneo de la UEFA, aunque un nuevo tropezón los puede condenar al playoff.

El entrenador del Liverpool ya confirmó que no podrán estar presentes Alisson Becker, Alexander Isak y Jeremie Frimpong por distintas molestias físicas. Slot no puede arriesgar demasiado a sus futbolistas, ya que el domingo tiene otro partido clave, ante el Manchester City, por la liga local.

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Ekitike y Gakpo.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga; Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Estados Unidos: TUDN, Univision en DirecTV, Paramout+ y ViX Premium.

México: TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video.

Colombia: ESPN y Disney+ Premium.

Argentina: ESPN, FOX Sports y Disney+ Premium.

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Orange Fútbol 1.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.