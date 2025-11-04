La demócrata Abigail Spanberger será la gobernadora de Virginia, proyecta CNN

Por Eva McKend, CNN

Abigail Spanberger, excongresista demócrata y exagente de la CIA, será elegida la próxima gobernadora de Virginia y se convertirá en la primera mujer en ocupar el puesto de jefa ejecutiva del estado, proyecta CNN.

Derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears tras realizar una campaña centrada en la asequibilidad y abordar las preocupaciones locales sobre el impacto de los recortes de empleos federales y el cierre del gobierno en un estado con más de 300.000 empleados del Gobierno de EE.UU. Spanberger también vinculó frecuentemente a Earle-Sears con el presidente Donald Trump, calificando a la republicana como una acólita de Trump, aunque el presidente no la apoyó.

Su victoria cambiará el control del republicano gobernador Glenn Youngkin y le da un impulso a los demócratas a nivel nacional mientras intentan responder al segundo mandato de Trump.

También supone un impulso para los centristas del Partido Demócrata, que han luchado para establecerse como una parte clave de la coalición demócrata debido a su capacidad para ganar en distritos disputados y estados “púrpura”.

Spanberger, de 46 años, es madre de tres hijos y trabajó en las fuerzas del orden y en la CIA antes de ingresar a la política. Fue elegida por primera vez para el 7º Distrito del Congreso de Virginia después de derrotar al exrepresentante Dave Brat, quien sorprendió en su momento al líder de la mayoría de la Cámara, Eric Cantor, en unas primarias republicanas, y sirvió tres mandatos antes de dejar la Cámara este año.

Spanberger salió entre grandes vítores de sus seguidores en su evento la noche de las elecciones del martes después de que CNN proyectara que la demócrata ganaría la carrera para gobernadora de Virginia.

“Esta noche enviamos un mensaje”, dijo. “Enviamos un mensaje a cada rincón de la mancomunidad, un mensaje a nuestros vecinos y compatriotas estadounidenses en todo el país. Enviamos un mensaje al mundo entero de que en 2025, Virginia eligió el pragmatismo por encima del partidismo”.

La primera gobernadora electa dijo: “Hace unos minutos, Adam les dijo a nuestras hijas, ‘Su mamá va a ser la gobernadora de Virginia,’ y puedo garantizar que esas palabras nunca se han dicho antes en Virginia”.

“Es algo importante que las niñas y las jóvenes que he conocido a lo largo de la campaña ahora sepan con certeza que pueden lograr cualquier cosa”, dijo.

En los mensajes de su campaña, Spanberger destacó frecuentemente su deseo de unir a las personas y mantener seguras a las comunidades. Su experiencia en las fuerzas del orden la llevó a recibir el codiciado respaldo de la Asociación Benéfica de la Policía de Virginia, aunque el mismo grupo respaldó la candidatura republicana hace cuatro años. Este año, la PBA de Virginia respaldó a los republicanos para vicegobernador y fiscal general.

Se mantuvo disciplinada en sus mensajes, enfocándose en temas económicos mientras atacaba a Earle-Sears en temas sociales como el acceso al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sus anuncios intentaban retratar a Earle-Sears como una conservadora inflexible y estridente, y a menudo usaban versiones del mismo clip de Earle-Sears diciéndole a una multitud alborotada: “¡Estoy hablando!”

Earle-Sears intentó recrear la estrategia ganadora de Youngkin de hace cuatro años contra el demócrata Terry McAuliffe, enfatizando iniciativas de desregulación que ampliarían la fuerza laboral de Virginia. Pero enfrentó dudas de miembros de su propio partido durante toda la contienda sobre su estrategia de campaña y competía en un año en que un republicano lidera la Casa Blanca. Históricamente, el partido que no controla Washington suele prevalecer en la elección de gobernador de Virginia.

Una inmigrante de Jamaica que sirvió en los Marines, Earle-Sears mantiene opiniones socialmente conservadoras sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hizo de la participación de jóvenes transgénero en los deportes y de las políticas relacionadas con el uso de los baños en las escuelas públicas por parte de estos jóvenes un enfoque central, apareciendo con frecuencia junto a padres preocupados en conferencias de prensa en todo el estado.

Spanberger se negó repetidamente a entrar en detalles sobre estos temas, diciendo que prefería que las escuelas y distritos locales adoptaran sus propias políticas.

En las últimas semanas de la campaña, Earle-Sears intentó vincular a Spanberger con el candidato demócrata de Virginia para Fiscal General, Jay Jones, después de que salieran a la luz mensajes de texto violentos que él envió en 2022.

