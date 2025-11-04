Resultados de la elección especial estatal en Texas, en vivo

CNN en Español

El Distrito 18 del Congreso, de mayoría demócrata y con sede en el área de Houston, lleva más de 16 meses sin representación tras la muerte de Sheila Jackson Lee en 2024. Su hija ganó la elección especial, pero el escaño quedó nuevamente vacante cuando el sucesor electo, Sylvester Turner, murió en marzo de 2025. El gobernador Greg Abbott fijó una nueva elección especial para ocho meses después, decisión que favoreció temporalmente a los republicanos en la Cámara. La contienda, que podría ir a segunda vuelta, reúne a figuras demócratas como Christian Menefee, Jolanda Jones y Amanda Edwards, y a la republicana Carmen Montiel.

