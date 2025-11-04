Resultados de las elecciones a Gobernador de Nueva Jersey 2025, en vivo
CNN en Español
Los votantes en el tradicionalmente demócrata estado de Nueva Jersey elegirán al reemplazo del gobernador demócrata Phil Murphy, quien no puede volver a postularse. En medio de aumentos de impuestos y costos crecientes de los servicios públicos, la asequibilidad ha ocupado el centro de la elección. Jack Ciattarelli, el republicano respaldado por Trump y que ha elogiado el desempeño del presidente en su segundo mandato, ha buscado localizar la carrera —presentándose como el típico “chico de Jersey” y retratando a la representante Mikie Sherrill, quien se mudó al estado tras una carrera en la Marina—, como una outsider.
Fuente: Datos de resultados vía Associated Press; Proyecciones de CNN
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.