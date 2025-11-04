Spanberger y Sherrill fueron compañeras de piso en el Capitolio en Washington. Ahora están haciendo historia en sus estados

Por Arit John, CNN

Hace seis años, Abigail Spanberger y Mikie Sherrill eran compañeras de piso y congresistas novatas, parte de una ola sin precedentes de mujeres que ayudaron a los demócratas a recuperar la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Este martes, ambas hicieron historia una vez más. CNN proyectó que Spanberger será la primera gobernadora de Virginia y Sherrill está a punto de ser la primera mujer demócrata elegida gobernadora de Nueva Jersey.

Sus victorias llegan en un momento en que los demócratas se enfrentan a preguntas difíciles sobre quiénes deberían ser los próximos líderes del partido y qué mensajes funcionarán para convencer a los votantes que se decantaron por el presidente Donald Trump el año pasado.

Las victorias de Spanberger y Sherrill ofrecen al menos una vía de escape para el partido. Ambas hicieron campaña con énfasis en la asequibilidad y prometieron reducir los costos de la atención médica, la vivienda y los servicios públicos.

Al parecer, esto caló hondo entre los votantes: tanto Spanberger como Sherrill superaron el número total de votos que sus predecesores obtuvieron en 2021 antes de que se completara el recuento en sus respectivos estados.

“Esta noche enviamos un mensaje”, dijo Spanberger a sus seguidores en el mitin de la noche electoral. “Enviamos un mensaje al mundo entero de que en 2025, Virginia eligió el pragmatismo por encima del partidismo”.

Spanberger, exagente de la CIA, y Sherrill, expiloto de helicópteros de la Armada, ganaron en distritos republicanos en 2018 presentándose como centristas enfocadas en la seguridad nacional.

En el Congreso, junto con la representante Chrissy Houlahan de Pensilvania, la ahora senadora Elissa Slotkin de Michigan y la exrepresentante Elaine Luria de Virginia, formaron el Mod Squad, una versión más centrista del Squad progresista.

Años después de haber participado y ganado sus primeras elecciones, las dos nuevas integrantes de la Asociación de Gobernadores Demócratas iniciarán juntas esta nueva etapa de sus carreras.

Spanberger describió como “divertida” la sensación de presentarse junto a su amiga en una de las pocas contiendas electorales de este año.

“Ha sido divertido poder intercambiar ideas”, declaró recientemente a CNN. “Pero creo que lo que más me entusiasma es —sé que suena a tópico, pero lo digo de corazón— lo trabajadora que es… Creo que será muy valioso analizar juntas diferentes temas o desafíos, porque coincidimos en muchos puntos, pero llegamos al mismo punto desde perspectivas distintas”.

Spanberger, de 46 años, y Sherrill, de 53, se fueron a vivir juntas tras cansarse de vivir solas en Capitol Hill.

Las amigas cenaban en la vajilla de boda con borde dorado de Sherrill y se sentaban en un sofá de veinte años que Spanberger había sacado del trastero, según contaron al Washington Post el año pasado.

Ambas son las mayores de tres hermanas. Ambas tienen varios hijos: Spanberger tiene tres y Sherrill, cuatro.

La gobernadora electa de Virginia nació en Nueva Jersey, mientras que la gobernadora electa de Nueva Jersey creció en el norte de Virginia.

“Creo que ninguna de los dos pensábamos que nos presentaríamos a un cargo público hasta que en 2018 sentimos el llamado a servir de nuevo y hemos estado involucradas desde entonces”, comentó Sherrill a CNN el mes pasado.

Durante un acto de campaña este verano, Spanberger manifestó a los periodistas que ambas estaban ansiosas por reunirse con los votantes de sus distritos cuando desafiaron a los republicanos titulares de larga data en 2018.

“Mantengo mi amistad con ella, así que estoy al tanto de lo que ha estado haciendo durante la campaña, y ha estado viajando por todo Nueva Jersey”, indicó Spanberger. “El denominador común es que estamos firmemente enfocados en los problemas que nos plantean las personas de nuestras comunidades”.

Tras conocerse los resultados de sus elecciones, las dos gobernadoras electas reflexionaron sobre el carácter histórico de sus victorias. Sherrill mencionó a “las niñas pequeñas que se me acercan y me dicen que van a ser gobernadoras o presidentas”.

Spanberger señaló que su esposo les había dicho minutos antes a sus tres hijas que su madre sería la próxima gobernadora del estado.

“Y les garantizo que esas palabras jamás se han pronunciado en Virginia”, sostuvo. “La historia que Virginia está escribiendo esta noche les pertenece”.

Edward-Isaac Dovere, de CNN, contribuyó a este informe.

