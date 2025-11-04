Trump amenaza con retener los cupones alimenticios del SNAP pese a orden judicial

Por Adam Cancryn, CNN

El presidente Donald Trump amenazó el martes con retener una ayuda esencial para la compra de alimentos hasta que finalice el cierre del Gobierno, a pesar de que su administración afirmó ante un tribunal esta semana que continuaría financiando beneficios parciales.

Los beneficios proporcionados por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) “se entregarán solo cuando esos demócratas de la izquierda radical reabran el Gobierno, lo cual pueden hacer fácilmente, ¡y no antes!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

La publicación se produce un día después de que el Gobierno anunciara que acataría una orden judicial y utilizaría un fondo de contingencia de aproximadamente US$ 5.000 millones de dólares para seguir pagando las ayudas parciales hasta noviembre.

Anteriormente, los funcionarios de Trump habían planeado suspender las ayudas, alegando dudas sobre la legalidad del uso del fondo de contingencia o la transferencia de fondos de otras cuentas.

Si bien el tribunal indicó que el gobierno podía hacer ambas cosas para financiar completamente los más de US$ 9.000 millones en ayudas, los funcionarios optaron por utilizar únicamente el fondo de contingencia para pagar las parciales.

