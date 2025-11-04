Un nuevo ataque de EE.UU. a otro barco en el Pacífico deja dos muertos

Por Clay Voytek, CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo este martes un ataque contra una embarcación en el este del océano Pacífico que dejó dos muertos, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“La inteligencia confirmó que la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico transportando narcóticos”, dijo Hegseth en una publicación en la red social X. Hegseth agregó que entre las fuerzas estadounidenses no hubo heridos y que la embarcación fue atacada en aguas internacionales.

El de este martes constituye el decimosexto ataque militar conocido de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas. Las operaciones han matado a 67 personas a bordo de un total de 17 barcos.

El Gobierno de Trump ha informado al Congreso que Estados Unidos se encuentra ahora en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, con un primer ataque realizado el 2 de septiembre. El Gobierno califica a los muertos como “combatientes ilegales” y reclama la capacidad de llevar a cabo ataques letales sin revisión judicial, debido a una conclusión clasificada del Departamento de Justicia.

El Gobierno comenzó a atacar embarcaciones en el este del océano Pacífico a finales de octubre en lo que pareció marcar una expansión de su campaña, ya que ataques anteriores habían tenido como objetivo embarcaciones en el mar Caribe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.