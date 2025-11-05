Retrasan regreso a la Tierra de astronautas chinos por temor a que la nave espacial haya sido dañada por escombros

Por Chris Lau y Hassan Tayir, CNN

Tres astronautas chinos vieron obligados a extender su estancia de seis meses en el espacio debido a preocupaciones de que su nave de regreso podría haber sido golpeada por escombros, informó la agencia espacial de China.

Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie debían regresar a la Tierra este miércoles, incluso ya habían entregado las llaves de la estación espacial china a una nueva tripulación, pero su viaje de regreso fue pospuesto debido a un posible impacto en su nave Shenzhou-20, según informó el miércoles la Administración Nacional del Espacio de China.

“El análisis del impacto y la evaluación de riesgos están en curso”, dijo la agencia espacial, sin especificar detalles de cualquier daño ni cuánto tiempo podría tomar revisar la nave.

No se han dado fechas alternativas para el regreso del trío de taikonautas (astronautas chinos) que despegaron desde la Región Autónoma de Mongolia Interior en abril.

La noticia llegó apenas unos días después de que China, que ha acelerado rápidamente sus ambiciones espaciales en los últimos años, celebrara el exitoso lanzamiento del Shenzhou-21.

El modelo más nuevo de nave espacial transportó con éxito al siguiente grupo de astronautas a la estación espacial china Tiangong, “Palacio Celestial” en chino. Entre la nueva cohorte estaba Wu Fei, de 32 años, promocionado con entusiasmo por los medios locales como el astronauta chino más joven en llegar al espacio.

A su llegada, la televisión estatal transmitió una ceremonia de entrega en la que las tripulaciones de ambas naves se reunieron en un compartimiento estrecho para firmar documentos en una tabla flotante.

“Estamos a punto de regresar a la Tierra, y ahora te entrego la llave de la escotilla que simboliza el derecho de mantener las operaciones en esta estación espacial china”, dijo Chen Dong. Pero ahora él y sus compañeros están atrapados en el espacio mientras se evalúa su nave.

La agencia espacial de China dijo que el aplazamiento era para garantizar la seguridad y la salud de los astronautas.

Los lanzamientos semestrales del programa Shenzhou de China han sido motivo de orgullo mientras el programa espacial del país da saltos gigantescos. Los avances recientes han visto a China romper un récord estadounidense por la caminata espacial más larga, con una hazaña de nueve horas, y está a punto de abrir las puertas de su estación espacial a extranjeros por primera vez, con planes de dar la bienvenida a un astronauta de Pakistán a Tiangong el próximo año.

Estos desarrollos han hecho sonar las alarmas en Washington, que está compitiendo para poner a un astronauta en la Luna nuevamente, ya que el Gobierno de Trump impuso prohibiciones a ciudadanos chinos con visas estadounidenses para participar en programas de la NASA.

La agencia espacial estadounidense se ha vuelto muy familiar con las dificultades de recuperar astronautas atrapados en el espacio durante el año pasado.

Lo que se suponía iba a ser una breve estancia en el espacio para los astronautas estadounidenses Suni Williams y Butch Wilmore se convirtió en una misión de más de nueve meses, después de que la nave Boeing Starliner que debía llevarlos a casa fallara.

El dúo, que partió de la Tierra en junio del año pasado, finalmente regresó a casa en una cápsula Crew Dragon de SpaceX en marzo.

