Tribunal Supremo de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Jeanine Áñez y ordena su liberación

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Tribunal Supremo de Bolivia dispuso este miércoles la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez, luego del recurso extraordinario solicitado para la revisión de su sentencia hace más de un mes.

Con la decisión de la Sala Plena del alto tribunal, se ordenó la anulación de la sentencia emitida en junio de 2022, cuando el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dictaminó 10 años de prisión para Áñez.

“Consecuentemente, se ordena al Juez Primero de Ejecución Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previa verificación de que la recurrente no se encuentre recluida por otro delito, expida de manera inmediata el mandamiento de libertad definitiva a favor de Jeanine Áñez Chávez”, dice la resolución de este miércoles.

“Estos casi 5 años privada de libertad me marcaron, pero no quebraron mi convicción. Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”, dijo la exmandataria el martes en X.

A finales de agosto de este año, tribunales bolivianos anularon dos procesos ordinarios en contra de Áñez; sin embargo, la expresidenta de Bolivia aún seguía en prisión por la sentencia de 2022.

“La Justicia ha obrado, finalmente, en Derecho”, escribió Áñez en agosto luego de la anulación de uno de los procesos.

La sentencia de 2022 fue por el llamado caso ‘golpe de Estado II’, por el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019, en medio de la crisis social y política que se vivía en el país.

La defensa de Áñez rechazó los cargos y seguró en ese momento que el juicio era ilegal y que violaba sus viola los derechos constitucionales.

