Muere a los 24 años el jugador de los Cowboys de Dallas Marshawn Kneeland

El ala defensiva de los Cowboys de Dallas, Marshawn Kneeland, falleció el jueves por la mañana a los 24 años, según confirmó el equipo.

No se informó la causa de su muerte.

“Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan del trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”, expresaron los Cowboys en un comunicado.

Kneeland participó en siete partidos con Dallas esta temporada, registrando 12 tacleadas y una captura de mariscal de campo. Kneeland anotó su primer touchdown profesional en la derrota de los Cowboys ante los Cardinals de Arizona, el lunes por la noche, tras recuperar un despeje bloqueado en la zona de anotación.

El jugador seleccionado en la segunda ronda del draft de 2024 estaba en su segunda temporada con los Cowboys tras su paso por la Universidad de Western Michigan.

Su agente, Jonathan Perzley, publicó un comunicado en Instagram: “Me duele profundamente confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche. Lo vi luchar desde ser un joven lleno de esperanza en Western Michigan con un sueño hasta convertirse en un respetado profesional de los Dallas Cowboys”.

“Marshawn se entregaba por completo en cada jugada, en cada entrenamiento y en cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor indescriptible. Mi corazón está con su familia, sus compañeros y todos los que lo amaban, y espero que sientan el apoyo de toda la comunidad del fútbol americano en este momento tan difícil. Les pido que, por favor, respeten la privacidad y la compasión que sus seres queridos necesitan mientras lloran esta tremenda pérdida”.

