Senadores avanzan hacia un acuerdo para poner fin al cierre del Gobierno mientras persisten los últimos obstáculos

Los líderes del Senado se acercan a preparar las votaciones para terminar con el cierre del Gobierno, ya que los negociadores se reunieron nuevamente este jueves por la mañana en un intento de concretar los detalles finales, según fuentes de ambos partidos.

Se espera que esos detalles vuelvan a ser presentados a los demócratas del Senado durante una sesión de almuerzo más tarde ese mismo día, una reunión clave que podría determinar si el Congreso puede realmente poner fin al cierre más largo de la historia en un futuro cercano.

“Hay demócratas que están inclinados a hacer lo correcto. Están bajo una enorme presión de la izquierda”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, a los periodistas, agregando que estaría esperando los resultados de la discusión de los demócratas durante el almuerzo. “Veremos si hoy tienen influencia y, con suerte, sabremos más al respecto a medida que avance el día”.

El plan emergente es que el Senado adjunte otro proyecto de ley provisional a corto plazo a un paquete más grande de leyes bipartidistas anuales para financiar algunos organismos federales, de acuerdo con esas fuentes. También habría un acuerdo para una fecha concreta para una votación sobre la extensión de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, muy por debajo de la exigencia de muchos demócratas que desean una extensión en el paquete principal que el presidente Donald Trump firmaría como ley.

Sin embargo, el destino de las conversaciones sigue siendo incierto. Aún no hay acuerdo sobre algunos de los mayores puntos de fricción, incluido exactamente cómo manejar la demanda de los demócratas sobre los subsidios de salud que están por vencer, cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho que no celebraría una votación separada en la Cámara. Los líderes de los partidos también siguen divididos sobre la fecha final para la próxima prórroga de financiación, con Johnson insistiendo en que dure hasta enero, mientras que los republicanos del Senado presionan para que el plazo sea antes de Navidad.

Algunos demócratas han dejado claro que estarían furiosos ante cualquier promesa de una votación separada sobre salud que no garantice que Trump firme nada como ley.

“Creo que los votantes lo verían con razón como una rendición”, dijo el senador demócrata Richard Blumenthal, agregando que las elecciones del martes, así como una avalancha de mensajes de electores, han señalado a los demócratas que los estadounidenses “están diciendo que la atención médica importa”.

Sigue sin estar claro cuándo se concretará un acuerdo, así como cuándo votará el Senado. Pero incluso después de alcanzar un acuerdo, pasarán varios días para que sea procesado tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, que ha estado fuera de sesión desde el 19 de septiembre.

La dinámica también se vio complicada por los resultados electorales de los demócratas el martes, lo cual ha envalentonado a los liberales en ambas cámaras, así como por la propia admisión de Trump ante los republicanos del Senado de que el cierre está perjudicando políticamente a su partido.

Las negociaciones entre senadores clave continuarían este jueves en una oficina privada de centristas en el sótano del Capitolio de Estados Unidos, mientras buscan anunciar un acuerdo antes de que termine la semana —o incluso al final del día—, según fuentes de ambos partidos.

Los republicanos han estado manteniendo al tanto a su liderazgo y a la Casa Blanca, dijo una de las fuentes. Los demócratas, también, han estado informando a su liderazgo, dijo otra fuente.

Thune también se reunió personalmente el miércoles con dos de los negociadores por parte de los demócratas: el senador Angus King, independiente de Maine, y la senadora Jeanne Shaheen, demócrata de Nueva Hampshire.

Hay una fuerte presión para mostrar avances reales antes de este jueves por la noche: los líderes del Partido Republicano en el Senado han dicho previamente que la cámara entrará en su receso programado la próxima semana si no parece haber avances en las conversaciones bipartidistas.

Thune este jueves no quiso decir si mantendría al Senado en sesión este fin de semana y durante el receso programado por el Día de los Veteranos la próxima semana si no se alcanza un acuerdo.

“Eso depende un poco de lo que pase, si hay una vía para votar, ya sea hoy, mañana o el sábado. Nos quedaremos y lo haremos. Si la extrema izquierda se impone en esto y los demócratas se mantienen firmes, entonces, no sé. Ya veremos. Creo que todas las opciones estarán sobre la mesa”, dijo Thune.

Al ser consultado sobre las preocupaciones de los demócratas de que Johnson no cumpliría con ningún acuerdo sobre una votación independiente de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), Thune dijo: “No puedo hablar por la Cámara de Representantes”.

“Creo que el camino claro a seguir aquí, con respecto al tema de la ACA, es que obtienen una votación, abrimos el Gobierno y vamos a la Casa Blanca, nos sentamos con el presidente y hablamos de ello”, agregó el líder republicano.

Sin embargo, muchos legisladores insisten en que no pueden salir de la ciudad mientras los efectos del cierre se acumulan rápidamente, incluyendo grandes faltas de personal en los aeropuertos que están causando estragos en los viajes en Estados Unidos.

El propio Johnson dijo a los periodistas este jueves que está “menos optimista esta mañana de lo que estaba ayer” debido a la presión que algunos demócratas están ejerciendo sobre los centristas de su propio partido para que no cedan.

“Escuchábamos que había algunos demócratas centristas sensatos que estaban hablando con republicanos, pero, según entiendo, Chuck Schumer los ha alejado de eso. Les están dando instrucciones y diciéndoles que no pueden ir por ese camino”, dijo Johnson.

